Ключевые моменты:

Кабмин выделил 718 млн грн на транспортную инфраструктуру Одесской области и границу с Молдовой.

335 млн грн — на ремонт дорог, поврежденных обстрелами РФ, включая объездные пути у разрушенного моста в Маяках (конец 2025 г.).

383,8 млн грн — на временный мост через Днестр между Ямполем и Косеуц для разгрузки маршрутов в дунайские порты.

Цель: усилить логистику, связь общин, соединение с Молдовой и устойчивость во время войны.

Одесщину усиливают по новым дорогам и мостам

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, Кабмин выделил значительные средства на восстановление транспортной инфраструктуры Одесской области и приграничных маршрутов с Молдовой. Среди приоритетов — создание объездных путей у моста в селе Маяки, что улучшит логистику и обеспечит бесперебойное сообщение во время войны.

В целом, правительство утвердило выделение 718 миллионов гривен Агентству восстановления и развития инфраструктуры. Эти средства пойдут на меры, направленные на предотвращение критических сбоев в транспортной системе. Ожидается, что проекты повысят устойчивость логистики и минимизируют риск перерывов в перевозках.

Кроме того, 335 миллионов гривен будут направлены на аварийно-восстановительные работы автомобильных дорог, поврежденных российскими обстрелами. К слову, планируется обустроить альтернативные маршруты у моста в селе Маяки, разрушенного в конце 2025 года. Это критично для связи между населенными пунктами и бесперебойной доставкой грузов. Также особый акцент – на путях к портам и ключевым логистическим узлам региона.

Добавим, что еще 383,8 миллиона гривен выделят на строительство временного моста через Днестр между Ямполем (Украина) и Косеуц (Молдова). Новая переправа разгрузит существующие маршруты, усилит связь с Молдовой и стабилизирует движение в дунайские порты.

Напомним, ремонт проезжей части и пешеходных зон намечен на девяти локациях города. В списке значатся большие транспортные развязки, включая перекресток улиц Инглези и проспект Небесной сотни. Водителям и пешеходам советуют заранее планировать время в пути с учетом возможных ограничений.