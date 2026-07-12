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Сенатор США Линдси Грэм скончался 11 июля 2026 года в возрасте 71 года после непродолжительной и внезапной болезни.

Буквально за сутки до смерти он совершил свой десятый визит в Киев, где согласовал новый жесткий пакет санкций против РФ.

Грэм был главным «оборонным ястребом» республиканцев и одним из самых влиятельных сторонников военной поддержки Украины в Конгрессе.

Обстоятельства смерти Линдси Грэма

Согласно официальному заявлению офиса сенатора, опубликованному его директором по коммуникациям в соцсети X рано утром 12 июля, причиной смерти стала «короткая и внезапная болезнь».

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался после непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит об уединении в этот невероятно трудный период», — говорится в тексте коммюнике.

Никаких дополнительных подробностей о характере заболевания или о том, где именно находился политик в момент ухудшения состояния, его представители не раскрыли. Кончина Грэма произошла буквально на следующий день после его возвращения из официальной поездки в Европу.

Последний визит в Киев: за сутки до кончины

Символично, что свою последнюю публичную пресс-конференцию и рабочую встречу Линдси Грэм провел в Киеве в пятницу, 10 июля 2026 года, совершив свой десятый по счету визит в Украину за время войны.

В Киеве Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о стратегическом прорыве в Вашингтоне: ему и группе сенаторов удалось согласовать с администрацией президента Дональда Трампа обновленный законопроект о жестких санкциях против России (Sanctioning Russia Act). Ранее Грэм заявлял, что этот законопроект позволит Трампу «надрать зад» Путину.

По словам Грэма, данный закон позволит США вводить вторичные санкции и пошлины против третьих стран (таких как Индия или Китай), которые продолжают закупать российскую нефть со скидкой, тем самым спонсируя военную машину Кремля.

На своей последней пресс-конференции Грэм выразил максимальный оптимизм касательно перспектив завершения конфликта:

«Я никогда не был настроен более оптимистично, чем сегодня. У нас есть формула для завершения этой войны. Помочь Украине быть более смертоносной. Дать понять тем, кто поддерживает Россию, что за это придется платить. И найти путь к завершению войны, чтобы Украина выжила и процветала».

Влияние на войну в Украине

Линдси Грэм долгие годы являлся одним из главных «оборонных ястребов» Республиканской партии США и последовательным сторонником жесткой внешней политики. Вместе со своим покойным другом сенатором Джоном Маккейном он отстаивал лидерство США на мировой арене.

Двухпалатная поддержка Украины: Грэм выступал главным мостом между администрацией Трампа и более радикальным крылом республиканцев, продвигая пакеты военной и финансовой помощи Киеву. Он активно лоббировал передачу Украине дальнобойных ракетных систем, средств ПВО (включая лицензии на производство комплексов Patriot) и развитие совместного производства дронов.

«Лучшая инвестиция» и мишень для пропаганды: В мае 2023 года во время встречи с Зеленским Грэм произнес фразу о том, что финансовая помощь США Украине является «лучшим вложением денег, которое мы когда-либо делали», поскольку она позволяет эффективно ослаблять российскую армию без прямой потери жизней американских солдат.

Российская пропаганда смонтировала видеозапись, попытавшись связать эти слова с гибелью граждан РФ, после чего МВД России даже объявило Грэма в розыск. Сам сенатор назвал реакцию Москвы «лучшим подтверждением того, что все делается правильно».

Экономическое давление на агрессора: Грэм постоянно продвигал идею признания России государством — спонсором терроризма и требовал полной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. В 2025–2026 годах он сосредоточился на перекрытии теневых доходов РФ от экспорта энергоносителей.

Смерть Линдси Грэма оставляет ощутимый вакуум в Сенате США, где он на протяжении десятилетий формировал оборонную политику и координировал двухпартийные инициативы по поддержке ключевых союзников Америки.

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