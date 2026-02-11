Ключевые моменты:

В Одессе ввели в эксплуатацию газопоршневую когенерационную установку.

Оборудование передано при содействии Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Установка позволяет обеспечить электроэнергией дом примерно на 100 квартир.

Новая когенерационная установка в Одессе

На одной из квартальных котельных Одессы заработала современная газопоршневая когенерационная установка. Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, оборудование город получил благодаря сотрудничеству с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ). Международная поддержка помогает Одессе усиливать свою энергетическую устойчивость в сложных условиях.

Новая установка одновременно производит тепло и электроэнергию. За счет ее работы удалось высвободить дополнительную электрическую мощность. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией жилой дом примерно на 100 квартир.

Кроме того, ранее Одесса получила шесть мощниых генераторов. Их передали города-побратимы из Польши и Германии. Это оборудование также используется для поддержки стабильной работы городской инфраструктуры.

Власти отмечают, что такие проекты помогают городу постепенно укреплять энергонезависимость и повышать надежность работы систем жизнеобеспечения.