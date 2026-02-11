Ключевые моменты:

Житель Виноградовки Борис Кальчев ежегодно производит 250–300 литров натурального вина, которое сам не пьет

В его хозяйстве растет около 40 сортов винограда, каждый требует отдельной технологии ухода

Для местных виноградарей праздник Трифона Зарезана — начало нового года и важная часть традиции

Мы часто пишем о крупных предприятиях, статистике урожаев или экспортных показателях. Но виноделие Придунавья держится прежде всего на таких хозяевах, как Борис Кальчев — людях, для которых земля и традиция важнее прибыли. Наша корреспондентка побывала в Виноградовке, чтобы своими глазами увидеть виноградник, пообщаться с хозяином и зафиксировать живую историю, раскрывающую бытовую, человеческую сторону региона.

Этот материал создан на основе личной беседы с виноградарем и наблюдений на месте, что позволяет точно передать детали хозяйства и атмосферу общины.

Вино — ради процесса, а не бокала

— При этом я вино не пью, — говорит Борис Федорович. — Мне интересен сам процесс, от обрезки винограда до изготовления вина. Им угощаю своих родственников, друзей. Очень приятно, знаете, слышать похвалу твоей оригинальной, натуральной, без химических добавок продукции. Это мотивирует.

До выхода на пенсию Борис Кальчев увлекался коллекционированием разных сортов винограда — сегодня у хозяина их около сорока.

— Это было интересно, но теперь я жалею, что коллекционировал, — говорит хозяин. — Дело в том, что каждый сорт винограда требует особой технологии ухода и при этом в разные сроки. Если бы у меня было два-три основных сорта, работать было бы проще. А теперь каждому кусту нужно уделять персональное внимание.

Зато осенью какая палитра гроздей — зеленые, янтарные, розовые, фиолетовые…

Трифон Зарезан — второй Пасха для виноградарей

Праздник Трифон Зарезан для виноградарей — это второй Пасха.

— Это знаменует начало нового года для виноградарей, — рассказывает Борис Кальчев. — Как в старые времена после церковной службы, где звучит особая молитва, на виноградники направляются группы мужчин. Каждый несет к общей трапезе хлеб, вино, запеченную курицу и другие традиционные блюда. Разделить свою еду и вино с другими — обязательный элемент праздника. В этот день вино льется рекой. По поверью, новое вино будет таким же, как то, что подавалось к столу на Трифона Зарезана. Поэтому на столе — лучшее вино прошлого урожая.

