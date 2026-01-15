Ключевые моменты:

На четверг, 15 января, сильных магнитных возмущений не прогнозируют.

Ожидаемые значения Kp остаются ниже штормового уровня.

Магнитные бури 15 января: прогноз

На четверг, 15 января, ощутимых магнитных волнений или бурь не ожидается. Такой вывод следует из трехдневного прогноза геомагнитной активности NOAA Space Weather Prediction Center (Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США).

В опубликованном бюллетене указаны расчетные значения индекса Kp на ближайшие трое суток. Для 15 января прогнозируемый Kp в течение дня колеблется примерно в диапазоне около 2–3, то есть это спокойный фон, который не дотягивает до уровня геомагнитной бури.

Напомним, индекс Kp измеряется по шкале от 0 до 9, а штормовой уровень начинается с Kp=5 (что соответствует категории G1 по шкале NOAA).

Солнечная активность

За последние сутки Солнце вело себя спокойно: активность была низкой. За 24 часа зафиксировали семь вспышек класса C и одну — класса B. Обычно такие вспышки заметного влияния на Землю не оказывают. В четверг геомагнитная обстановка прогнозируется от спокойной до слегка нестабильной. Солнечная активность останется низкой, хотя возможны вспышки класса M, а вероятность вспышек класса X — небольшая. Шанс слабого геомагнитного шторма оценивают всего в 1%.