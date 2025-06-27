Утренний кофе комбайнера

Недавно в разговоре жительницы города услышала, как она представляет себе утро комбайнера. Мол, человек встает, пьет кофе и едет на работу, там садится на комбайн и выезжает в поле, где под голубым небом собирает золотые колосья.

А какое на самом деле обычное утро комбайнера во время жатвы?

Спросили об этом одного из механизаторов хозяйства Бородинской громады, который попросил не указывать его имя.

Комбайнер на рабочем месте

— Я встаю в пять утра, умываюсь и иду выгонять корову на пастбище, кормлю поросят и домашнюю птицу — на это уходит почти час. Потом быстро собираюсь на работу. Главное сейчас не забыть паспорт, учетные военные документы. Я многодетный отец, поэтому на всякий случай беру и копии свидетельств детей. Жену не бужу — на мне хозяйство, на ней дети, дом, огород, а еще на вечер скот встретить с пастбища, всех накормить.

С собой беру бутылку воды и на своей старенькой «ладе» еду на работу. Там, пока руководство передает информацию в пограничное подразделение, кто сегодня работает в поле, проверяю боевую готовность комбайна, прохожу инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, получаю наряд и выезжаю в поле. Обычно около восьми утра.

И уже в поле понимаю, что на кофе времени не нашлось, поэтому до обеда работаю «на воде». Обед нам привозят прямо на поле в два часа. Полчаса обедаю — и снова за штурвал комбайна. Ужин нам тоже подвозят, где-то в шесть. Предприятие нас кормит бесплатно. Еду привозят в больших термосах и раздают в металлических мисках. Девушки-повара молодцы, готовят вкусно, всегда с мясом. Домой возвращаюсь около десяти вечера, бывает позже. Принимаю душ и ложусь спать. Выходных во время жатвы не бывает, только если пойдет дождь. Когда идет уборка урожая, семья меня дома почти не видит, мои к этому уже привыкли.

Радует и хороший урожай, и цена

Виталий Тодоров

Виталий Тодоров, руководитель хозяйства «Роман», село Богдановка:

— Урожай в этом году лучше, чем в прошлом году. Главное теперь — вовремя собрать. В связи с усилением мобилизации нам крайне не хватает рабочих рук. Удалось забронировать лишь 30% работников. Хорошо, что есть пенсионеры, — для работы в поле привлекаем их. Жатву будем проводить с помощью привлеченных комбайнов из Арцизской громады, мы уже не первый год сотрудничаем с ними. У комбайнеров есть бронирование или отсрочка, иначе разрешение на работы в приграничной полосе не получить. В этом году радует не только хороший урожай, но и то, что наконец-то поднялась цена на зерно, которая последние годы была неизменно низкой. Например, ячмень элеваторы принимают по 8600 гривен за тонну, а пшеницу — по 10 000.

Спешить сдавать зерно не будем

Олександр Граматик

Александр Граматик, руководитель хозяйства «Правда», село Лесное:

— Поля нашего хозяйства находятся в пятикилометровой пограничной полосе, можно сказать, почти на границе. Поэтому мое утро начинается с того, что готовлю список тех, кто сегодня работает в поле, и предоставляю его в местное пограничное подразделение. Только после того, как пограничники дают добро, работники выезжают в поле со всеми необходимыми документами.

В этом году у нас работают два наших и три привлеченных комбайна. Работников хватает. А вот чего боимся — это пожаров. Поэтому делаем от посадок полевые дороги дисковыми боронами, также разделяем бороной каждые пятьдесят гектаров, чтобы в случае пожара огонь не охватил все поле. Урожай — наше все. Хотя стоимость зерна выросла, продавать сразу не будем, — есть большой механизированный ток, хорошо оборудованные хранилища, так что придержим зерно. Уверен, что цена еще поднимется.

Вроде бы важные, но не критично

Иван Вельчев

Иван Вельчев, руководитель хозяйства «Киосе», село Евгеновка:

— Для нашего небольшого хозяйства, обрабатывающего 750 гектаров земли, за время войны стала болезненной проблема нехватки рабочих рук. Вот недавно пятеро ребят уволились, как я их не уговаривал — не остались. Причина — отсутствие бронирования.

Понимаете, это крупные предприятия могут позволить себе бронировать людей, а для малых хозяйств это почти невозможно. Нас не признают критически важными, потому что мы не вытягиваем зарплату в 20 тысяч гривен ежемесячно. У нас большая зарплата только во время полевых работ. Поэтому у меня остались работать ребята, которые имеют отсрочки по семейным обстоятельствам или по здоровью. Во время жатвы нанимаем еще пенсионеров. Как положено, месяц назад подал документы на получение разрешения на проведение сельхозработ в 25-й Белгород-Днестровский пограничный отряд. Раньше они долго оформляли, а сейчас уже через десять дней его получил. Но это разрешение только для проверки пограничниками, работникам ТЦК все равно надо бронирование предоставлять. Безусловно, защита страны является приоритетом, однако продовольственная безопасность должна оставаться критически важной.

Собранное зерно планируем сдавать в порты Рени, Измаил, Черноморск, Южное — там цену дают выше, чем на элеваторах.

Больше всего беспокоят дороги

Петр Маслинков

Петр Маслинков, руководитель хозяйства «Заря», село Высочанское:

— Хозяйство находится прямо на границе с Молдовой, поэтому утро, как и мои коллеги, я начинаю с того, что предоставляю информацию на пост пограничного подразделения — кто будет работать в пограничной полосе. Это не только комбайнеры, но и водители, механизаторы, даже повара, которые развозят еду.

Забронировать работников удалось лишь частично. Хочу отметить, что пограничники к нам относятся с пониманием. Нас больше беспокоит логистика — автодороги в село разбиты. Одно дело — собрать урожай, другое — сдать его и получить прибыль, за которую коллективу целый год потом жить.

О пожарах, ценах и пограничной полосе

Борис Михальчан

Борис Михальчан, начальник службы ГУ ГСЧС Болградского района:

— Почти каждый год мы теряем часть урожая из-за пожаров. В прошлом году были случаи, когда пожар даже перекидывался через дорогу. К сожалению, на две громады — Тарутинскую и Бородинскую — всего одно пожарно-спасательное подразделение в Бессарабском. Пока пожарная машина доедет, уже может быть поздно. Поэтому каждое предприятие должно иметь запас воды, необходимое оборудование, чтобы самостоятельно потушить пожар.

Роман Пукас

Роман Пукас, начальник отдела пограничной службы «Петровка»:

— Бородинская и Тарутинская громады находятся в приграничном районе, поэтому согласно постановлению №1147 «О пограничном режиме» и изменениями к нему с декабря 2023 года введены ограничения по свободному въезду, пребыванию, проживанию, проведению работ и передвижению лиц в пограничной полосе на участке шириной в пять километров от государственной границы. Ограничения заключаются в необходимости получения разрешения лицам, которые планируют находиться в пограничной полосе. В нашем случае — надо обратиться в 25-й Белгород-Днестровский отряд.

Раньше эта процедура занимала несколько недель, сейчас ее ускорили. Мы понимаем важность уборки урожая, сотрудничаем с руководителями сельхозпредприятий, идем навстречу. Часто бывает такое, что люди боятся подавать ходатайство на разрешение, чтобы не «засветиться» в ТЦК, однако хочу отметить, что это разные службы. Так что советую всем, кто работает в приграничной полосе, получить разрешение, чтобы не иметь проблем.

Андрей Бондаренко

Андрей Бондаренко, руководитель Соборненского элеватора:

— Наконец мы сможем порадовать наших аграриев повышением цен на зерно. Если в прошлом году они колебались в пределах 5-6 гривен за килограмм, то в этом цена на пшеницу будет 10 гривен за килограмм, на ячмень — 8-8,5 гривны.

Мы хорошо подготовились к сезону — модернизировали элеватор, пункты приема, очистные сооружения, приобрели новое оборудование для лаборатории. Также для некоторых видов зерна предлагаем бесплатное хранение на три месяца. Сейчас очень важно всем объединиться, объясниться и сделать все возможное, чтобы собрать урожай без потерь, сохранить его и выгодно продать. Ведь именно аграрный сектор остается одним из основных источников валютных поступлений для Украины.

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