Ключевые моменты:

Злоумышленник зашёл в «Макдональдс» с оружием, произвел несколько выстрелов, один из которых — в себя.

Полиция эвакуировала всех присутствующих и вела переговоры со стрелком через его жену.

Мужчину задержал спецназ, он госпитализирован. Мотивы поступка выясняются.

В центре Черкасс стреляли в «Макдональдсе»

Около полудня 7 августа в черкасском «Макдональдсе» на бульваре Шевченко прозвучали выстрелы. Вооружённый мужчина вошёл в помещение, заперся в уборной и открыл стрельбу. По предварительным данным Национальной полиции Украины, он ранил сам себя.

Правоохранители оперативно эвакуировали всех посетителей и персонал ресторана. Среди них жертв нет. С нападавшим пытались вести переговоры — для этого к месту происшествия привезли его жену.

Для задержания стрелка был привлечён спецподразделение КОРД. Мужчину вынесли на носилках и госпитализировали. Его личность пока официально не разглашается, как и мотивы его действий.

В настоящее время полиция проводит следственные действия, продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.

Читайте также: