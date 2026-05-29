Ключевые моменты:

«Инфоксводоканал» опубликовал проект новых тарифов на 2026 год.

Для населения водоснабжение может подорожать на 184,5%, а водоотвод — на 147,6%.

Одесситы еще могут отправить свои замечания по проекту до конца рабочего дня 29 мая.

Насколько могут вырасти платежки за воду в Одессе

Филиал «Инфоксводоканал» сообщил о планах изменить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Информация опубликована в рамках выполнения приказа Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины №130 от 26 июня 2018 года.

Согласно проекту корректировки тарифов на 2026 год, предприятие планирует увеличить расходы по сравнению с действующей структурой тарифов:

на 38,8% — по централизованному водоснабжению;

на 48% — по централизованному водоотводу.

Для разных категорий потребителей предусмотрен разный рост тарифов.

Для предприятий, работающих в сфере водоснабжения и водоотведения:

водоснабжение подорожает на 38,5%;

водоотвод — на 46%.

Для населения цифры значительно выше:

централизованное водоснабжение может вырасти на 184,5%;

централизованный водоотвод — на 147,6%.

Если проект утвердят, суммы в платежках для обычных одесситов увеличатся в несколько раз.

Куда одесситам отправлять замечания по новым тарифам

Жители города еще могут повлиять на обсуждение проекта. Замечания и предложения принимаются до конца рабочего дня 29 мая.

Отправить их можно:

письменно по адресу: ул. Бассейная, 5, Одесса, 65039;

на электронную почту: tarif@infoxvod.com.ua.

