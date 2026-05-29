Ключевые моменты:
- «Инфоксводоканал» опубликовал проект новых тарифов на 2026 год.
- Для населения водоснабжение может подорожать на 184,5%, а водоотвод — на 147,6%.
- Одесситы еще могут отправить свои замечания по проекту до конца рабочего дня 29 мая.
Насколько могут вырасти платежки за воду в Одессе
Филиал «Инфоксводоканал» сообщил о планах изменить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Информация опубликована в рамках выполнения приказа Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины №130 от 26 июня 2018 года.
Согласно проекту корректировки тарифов на 2026 год, предприятие планирует увеличить расходы по сравнению с действующей структурой тарифов:
- на 38,8% — по централизованному водоснабжению;
на 48% — по централизованному водоотводу.
Для разных категорий потребителей предусмотрен разный рост тарифов.
Для предприятий, работающих в сфере водоснабжения и водоотведения:
- водоснабжение подорожает на 38,5%;
- водоотвод — на 46%.
Для населения цифры значительно выше:
- централизованное водоснабжение может вырасти на 184,5%;
- централизованный водоотвод — на 147,6%.
Если проект утвердят, суммы в платежках для обычных одесситов увеличатся в несколько раз.
Куда одесситам отправлять замечания по новым тарифам
Жители города еще могут повлиять на обсуждение проекта. Замечания и предложения принимаются до конца рабочего дня 29 мая.
Отправить их можно:
- письменно по адресу: ул. Бассейная, 5, Одесса, 65039;
- на электронную почту: tarif@infoxvod.com.ua.
