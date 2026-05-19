Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения одесситов, а также руководителей местных предприятий и организаций, что на объектах водопровода необходимо провести срочные ремонтные работы. В связи с этим в Приморском районе города временно прекратят подачу воды.

По информации предприятия, подача воды будет временно прекращена завтра, 20 мая, с 10:00 до 23:30 часов.

Воды не будет по следующим адресам:

Итальянский бульвар;

Пантелеймоновская;

Гимназическая;

Канатная;

Вадима Корженко (бывшая Осипова);

Большая Арнаутская;

Малая Арнаутская.

Администрация «Инфоксводоканала» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей заранее запастись водой.

Если у вас возникнут вопросы или ситуация с ремонтом затянется, вы можете круглосуточно обращаться по телефонам круглосуточной справочной службы предприятия: