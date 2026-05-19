Ключевые моменты:

  • Отключение воды в Одессе запланировано на 20 мая с 10:00 до 23:30.
  • Ограничения затронут часть Приморского района города.
  • Горожан просят сделать необходимый запас воды.
  • Для уточнения информации абоненты могут круглосуточно обращаться на горячую линию водоканала.

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения одесситов, а также руководителей местных предприятий и организаций, что на объектах водопровода необходимо провести срочные ремонтные работы. В связи с этим в Приморском районе города временно прекратят подачу воды.

По информации предприятия, подача воды будет временно прекращена завтра, 20 мая, с 10:00 до 23:30 часов.

Воды не будет по следующим адресам:

  • Итальянский бульвар;
  • Пантелеймоновская;
  • Гимназическая;
  • Канатная;
  • Вадима Корженко (бывшая Осипова);
  • Большая Арнаутская;
  • Малая Арнаутская.

Администрация «Инфоксводоканала» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей заранее запастись водой.

Если у вас возникнут вопросы или ситуация с ремонтом затянется, вы можете круглосуточно обращаться по телефонам круглосуточной справочной службы предприятия:

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155.

