Ключевые моменты:
- воду отключат утром 26 мая;
- ограничения продлятся почти сутки;
- без водоснабжения останутся три населенных пункта;
- причиной стали аварийные работы на сетях.
Где в Одесском районе не будет воды
По информации «Инфоксводоканала», подачу воды прекратят с 10:00 26 мая до 06:00 27 мая 2026 года.
Отключение коснется жителей следующих населенных пунктов:
- село Красноселка;
- село Светлое;
- село Корсунцы.
Почему отключают воду
В водоканале пояснили, что временные ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на объектах водопровода.
Жителей просят заранее сделать запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Куда обращаться за информацией
Получить дополнительную информацию можно по телефонам «Инфоксводоканала»:
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155
Все линии работают круглосуточно.