Ключевые моменты:

  • воду отключат утром 26 мая;
  • ограничения продлятся почти сутки;
  • без водоснабжения останутся три населенных пункта;
  • причиной стали аварийные работы на сетях.

Где в Одесском районе не будет воды

По информации «Инфоксводоканала», подачу воды прекратят с 10:00 26 мая до 06:00 27 мая 2026 года.

Отключение коснется жителей следующих населенных пунктов:

  • село Красноселка;
  • село Светлое;
  • село Корсунцы.

Почему отключают воду

В водоканале пояснили, что временные ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на объектах водопровода.

Жителей просят заранее сделать запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Куда обращаться за информацией

Получить дополнительную информацию можно по телефонам «Инфоксводоканала»:

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155

Все линии работают круглосуточно.

