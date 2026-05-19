Ключевые моменты:

На детской площадке в Пересыпском районе Одессы обнаружили тело 68-летней женщины.

У погибшей обнаружили ранение шеи, рядом лежал нож.

Тело обнаружили вечером 18 мая в беседке возле жилых домов.

Полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве с примечанием «самоубийство».

Самоубийство или убийство?

В одном из дворов Пересыпского района Одессы на территории детской площадки обнаружено тело 68-летней женщины с ранениями в участке шеи. Полиция приступила к расследованию и выясняет все обстоятельства трагедии.

По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, тело женщины обнаружили вечером 18 мая в беседке, расположенной на детской площадке вблизи жилых домов. Наряду с погибшей обнаружили нож, изъятый ​​и направленный на экспертное исследование.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием «самоубийство». Для установления окончательной причины смерти тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается.

Напомним, недавно на фронте погиб 25-летний житель села Шевченково Дмитрий Корпусов. Также подтвердилась гибель 33-летнего Владислава Бондаренко, долгое время считавшегося пропавшим без вести. Обе потери стали тяжелым ударом для Килийской громады.