Ключевые моменты:

Российские атаки на гражданские суда и порты Большой Одессы усиливают угрозу для морского экспорта.

Часть международных судоходных компаний уже отказывается заходить в украинские порты.

Турция сохраняет баланс между НАТО и экономическими отношениями с Россией, однако располагает рычагами влияния на Москву.

По мнению эксперта, безопасность судоходства могут обеспечить только действия Украины, поддержка НАТО и усиление санкций против РФ.

Длительные перебои в работе морского коридора могут привести к росту мировых цен на зерно и проблемам с продовольствием в странах Азии и Африки.

Порты Измаила и Рени не способны полностью заменить порты Большой Одессы из-за меньших мощностей и постоянных обстрелов.

Порты Большой Одессы теряют суда

Российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру Большой Одессы усиливают угрозу для морского экспорта Украины. Уже зафиксирован первый случай затопления сухогруза турецкой компании, а часть международных судоходных операторов отказывается заходить в украинские порты. Именно поэтому эксперты предупреждают: эскалация может повлиять не только на экспорт зерна, но и на мировую продовольственную безопасность.

Политолог Михаил Шабанов отметил, что Турция продолжает балансировать между союзническими обязательствами в НАТО и экономическим сотрудничеством с Россией. Именно поэтому Анкара избегает резких публичных заявлений, хотя располагает достаточными инструментами для давления на Москву.

Одним из таких шагов уже стало закрытие черноморских проливов для российских военных кораблей после начала полномасштабной войны. Кроме того, Турция способна оказывать экономическое давление благодаря своей роли важного логистического и торгового хаба для России.

По мнению политолога, турецкая дипломатия часто действует непублично, сохраняя за собой возможность выступать посредником в международных переговорах.

Михаил Шабанов подчёркивает, что обеспечить безопасность судоходства можно только благодаря сочетанию нескольких факторов: дальнейшим действиям Сил обороны Украины, усилению присутствия стран НАТО в регионе и увеличению экономического давления на Россию.

При этом возможности ООН существенно повлиять на ситуацию сегодня остаются ограниченными.

Что касается НАТО, эксперт считает, что Альянс пока не готов к прямому военному противостоянию с Россией из-за риска масштабной эскалации. Вместе с тем отдельные черноморские государства, прежде всего Турция и Румыния, обладают потенциалом для защиты собственного судоходства в случае дальнейшего обострения ситуации. По словам политолога, сначала будут использоваться дипломатические механизмы, однако если они окажутся неэффективными, возможны и более жёсткие меры.

Добавим, что Украина остаётся одним из ключевых мировых экспортёров зерна, поэтому любые перебои в работе морского коридора могут отразиться на мировом продовольственном рынке. Наибольшие риски касаются стран Азии и Африки, которые в значительной степени зависят от украинского зерна. По словам эксперта, длительное сокращение экспорта может привести к дефициту продовольствия и росту мировых цен.

В то же время возвращение крупных международных судоходных компаний в порты Большой Одессы пока маловероятно из-за высокого уровня опасности.

Россия целенаправленно разрушает портовую логистику

После прекращения действия зерновой сделки Россия систематически наносит удары по украинской портовой и аграрной инфраструктуре. Под атаками регулярно оказываются порты Одессы, Южного и Черноморска.

По мнению Михаила Шабанова, главная цель таких ударов — разрушение логистических маршрутов, запугивание международных перевозчиков и уничтожение инфраструктуры, от которой зависит украинский морской экспорт.

Эксперт отмечает, что Измаил и Рени способны лишь частично компенсировать потерю мощностей портов Большой Одессы. Их возможности значительно меньше, а сами дунайские порты также остаются целями российских атак.

Поэтому, пока ситуация с безопасностью в Чёрном море не улучшится, полноценное восстановление работы портов Большой Одессы и возвращение крупных международных судоходных компаний будет оставаться сложной задачей. В то же время именно Силы обороны Украины продолжают играть ключевую роль в сохранении работы морского коридора и обеспечении экспорта зерна.

Напомним, правительство Украины круглосуточно работает над восстановлением стабильной работы морских портов. Ситуация с портами и морским коридором находится под личным контролем Президента Украины.