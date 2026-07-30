Ключевые моменты:

Около 80% ударов по продовольственной инфраструктуре Одессы в июне–июле РФ нанесла новыми ракетами «Бандероль».

За два месяца Россия 16 раз атаковала продовольственные объекты в Одессе.

Ракеты произведены уже в 2026 году, что свидетельствует об их серийном производстве.

В конструкции «Бандероли» обнаружены компоненты из США, Японии, Швейцарии, Южной Кореи, Австралии и Китая.

«Бандероль» сложнее перехватить, чем Shahed: для ее уничтожения необходимы зенитные ракетные комплексы.

Что известно о ракете «Бандероль»

Россия все активнее применяет новые крылатые ракеты «Бандероль» для ударов по Одессе.

По информации уполномоченного Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, в июне и июле около 80% российских ударов по продовольственной инфраструктуре Одессы были нанесены именно ракетами «Бандероль». Всего за этот период Россия 16 раз атаковала такие объекты.

По словам Власюка, ракеты, которыми Россия сегодня обстреливает Одессу, изготовлены уже в 2026 году, что свидетельствует о налаженном серийном производстве. Именно «Бандероли» в последние месяцы чаще всего используются для ударов по портовой и продовольственной инфраструктуре города.

При исследовании обломков специалисты установили, что значительная часть компонентов этих ракет имеет иностранное происхождение. В частности, в конструкции обнаружены детали, произведенные в США, Японии, Швейцарии, Южной Корее, Австралии и Китае. Часть элементов Россия уже заменила собственными аналогами, однако критически важные западные микроэлектронные компоненты продолжают использоваться.

По словам Власюка, без доступа к таким комплектующим Россия не смогла бы обеспечить серийное производство этих ракет. Именно поэтому Украина передает партнерам информацию об обнаруженных компонентах и их производителях, чтобы усилить санкционное давление и усложнить российскому военно-промышленному комплексу производство нового вооружения.

Напомним, «Бандероль» — это барражирующий боеприпас или легкая крылатая ракета. По данным украинских военных специалистов, Россия уже завершила этап ее испытаний и перешла к серийному производству.

«Бандероль» оснащена боевой частью массой 150 килограммов, развивает скорость 550–600 км/ч и способна поражать цели на расстоянии 350–400 километров. Запуск возможен как с беспилотников «Орион», так и с наземных пусковых установок, размещенных на временно оккупированной территории Крыма.

Украинские эксперты также отмечают, что перехватывать «Бандероль» сложнее, чем ударные беспилотники Shahed. Из-за более высокой скорости для ее уничтожения необходимо применять зенитные ракетные комплексы, а не дроны-перехватчики.

Добавим, что основными целями противника остаются порты, гражданские суда и критическая инфраструктура. Одесская область имеет стратегическое значение благодаря морской логистике и экономическим объектам, а Россия наносит комбинированные удары с самолетов и с территории временно оккупированного Крыма.