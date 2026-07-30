Ключевые моменты:

Правительство Украины круглосуточно работает над восстановлением стабильной работы морских портов.

Ситуация с портами и морским коридором находится под личным контролем Президента Украины.

Украина координирует действия с международными партнёрами, чтобы сохранить экспорт и бесперебойную логистику.

Власти также работают над развитием альтернативных маршрутов поставок украинской продукции.

Работа украинских портов восстанавливается в режиме 24/7

По словам главы правительства Сергея Корецкого, восстановление полноценной работы портовой инфраструктуры остаётся одной из ключевых задач государства, поскольку от этого зависит не только функционирование украинской экономики, но и стабильность мировых поставок продовольствия.

Сергей Корецкий подчеркнул, что правительственные структуры, дипломатический корпус и ответственные государственные органы работают над этим вопросом круглосуточно. Кроме того, ситуация находится под личным контролем Президента Украины.

Премьер-министр также отметил, что Украина поддерживает постоянную координацию с международными партнёрами. Главная цель такого сотрудничества — минимизировать риски для экспорта, обеспечить бесперебойную логистику и развивать альтернативные маршруты поставок украинской продукции.

Отдельно глава правительства подчеркнул вклад украинских военных в обеспечение работы морского коридора. По его словам, именно от их действий во многом зависит возможность поддерживать экспорт через украинские порты.

Напомним, в последнее время работа украинских черноморских портов осложнилась из-за ситуации с безопасностью и сокращения количества судозаходов. Несмотря на это, правительство продолжает работать над сохранением экспортной логистики, поддержкой морского коридора и поиском дополнительных путей для экспорта украинской продукции.

Напомним, в июле Украина планировала экспортировать морским путем более 2,5 млн тонн зерна, однако на данный момент отгрузила лишь немногим более 1 млн тонн. Страховые компании практически прекратили страховать заходы судов в порты Большой Одессы из-за высоких военных рисков. Мощностей для хранения нового урожая хватит примерно на 2–4 месяца, после чего аграрии могут столкнуться с нехваткой оборотных средств и риском банкротств.

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