По информации румынского Национального института исследований и разработок в области физики Земли, землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло в 00:59, в сейсмической зоне Вранча. Его эпицентр расположился на глубине вблизи города Бузеу, примерно в 50-70 километрах от других крупных городов Румынии, в частности Фокшани и Брашова.

Стоит напомнить, что сейсмическая активность в этой зоне – не редкость. Она периодически влияет на южные области Украины, в частности на Одесскую. На этот раз толчки достигли уровня интенсивности II по шкале MSK-64, что считается слабым.

В настоящее время информации о разрушениях в Одесской области не поступало. В то же время специалисты призывают не игнорировать сообщения о таких событиях.

Напомним, вечером воскресенья, 11 мая, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Подземные толчки ощутили и жители юга Одесской области.