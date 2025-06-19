Ключевые моменты:

Одесская юракадемия требует от МОН 1 млн грн компенсации за ущерб репутации из-за заявлений замминистра Винницкого.

Иск подан в Хозяйственный суд Киева в апреле 2025 года.

Университет требует признать информацию недостоверной и опровергнуть её официально.

Михаил Винницкий привлечен к делу как третье лицо.

Одесская юракадемия подала в суд на МОН

Национальный университет «Одесская юридическая академия» требует от Министерства образования 1 миллион гривен компенсации морального ущерба из-за публичных высказываний заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого. Соответствующий иск зарегистрирован в Хозяйственном суде Киева в апреле 2025 года.

Об этом “Одесская жизнь” узнала из Единого государственного реестра судебных решений.

По утверждению истца, Винницкий распространил недостоверную информацию о том, что недвижимое имущество вуза якобы было переведено в частную собственность, а большинство образовательных программ не имеют аккредитации.

Университет требует признать эти утверждения ложными и обязать МОН их опровергнуть. К рассмотрению дела суд уже привлек Михаила Винницкого в качестве третьего лица.

Напомним, в феврале 2025 года правительство Украины согласовало присоединение Национального университета «Одесская юридическая академия» к Одесскому национальному университету имени Мечникова.

Руководство и коллектив Одесской юракадемии категорически не согласны с решением Кабмина о реорганизации университета, считают его необоснованным и принятым без учета мнения преподавателей, студентов и местных властей. Академия готова использовать все законные методы для отстаивания своих прав.

До завершения судебных споров Киевский окружной административный суд приостановил реорганизацию юракадемии.

Ранее министр образования Оксен Лисовой и коллектив Юракадемии обменялись острыми замечаниями в адрес друга.

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