С момента, как Кабмин объявил о присоединении Юракадемии к Мечникову, прошло не так много времени, однако министр образования Оксен Лисовой и коллектив Юракадемии не замедлили с острыми замечаниями в адрес друга, проректор Раиса Минченко рассказала, как вуз будет оспаривать слияние, а студенты академии заблокировали представителей МОН, когда те приехали с инспекцией.

Что думают о внезапном воссоединении и горячем сопротивлении коллег в ОНУ, пока неизвестно. Университет за все это время никак не прокомментировал ни эти события, ни какие-то совместные планы на будущее. Поэтому «Одесская жизнь» обратилось с официальными комментариями в оба вуза. Что нам ответили, а о чем красноречиво промолчали — читайте дальше.

Юракадемия против реорганизации: коллектив и студенты готовы отстаивать свои права

Административный корпус НУ ОЮА

Руководство и коллектив Одесской юракадемии категорически не согласны с решением Кабмина о реорганизации университета, считают его необоснованным и принятым без учета мнения преподавателей, студентов и местных властей. Трудовой коллектив уже обратился в центральные органы власти с требованием отменить это решение, а также подал иски в защиту конституционного права на выбор места работы и учебы. Академия готова использовать все законные методы для отстаивания своих прав.

Студенты также выступили в поддержку вуза, инициировали электронную петицию и обратились в органы власти. Основное беспокойство вызывает то, что решение о реорганизации приняли без открытого обсуждения и с нарушением процедуры.

Несмотря на все, международное сотрудничество остается стабильным. Юракадемия продолжает совместные проекты с зарубежными университетами, в частности недавно заключено соглашение с Университетом Эребру (Швеция) о студенческих и преподавательских обменах.

Юракадемия поддерживает определенную коммуникацию с руководством Университета, но отмечает, что продолжит обжаловать решение правительства.

ОНУ им. Мечникова молчит о реорганизации

Редакция направила официальный запрос и на имя ректора Вячеслава Трубы, но ответа не получила. По словам его заместителя, комментариев по этому поводу ректор не дает.

Мы хотели узнать, как реорганизация повлияет на перечень специальностей, условия обучения и состав преподавателей. Сохранятся ли колледжи Юракадемии в Кривом Роге и Николаеве? Что будет с ее материально-технической базой, включая общежития и спортивные сооружения? Какие преимущества и риски слияния видит руководство ОНУ?

ОНУ им. И. Мечникова

Напомним, что, согласно распоряжению Кабмина, именно ОНУ им. Мечникова является правопреемником имущества, прав и обязанностей Одесской юракадемии. Поэтому открытость в отношении реорганизации была бы вполне уместной.

Студенты Одесского университета им. Мечникова ситуацию тоже не комментируют. Один из них анонимно отметил: «Нам все равно, это на нас не повлияет. Разве что общежития улучшатся — тогда было бы круто».

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«Укрупнение» вузов Украины — требование времени?

Напомним, что МОН объясняет реформу вузов стремлением улучшить образование, привлечь инвестиции и увеличить количество студентов. Для этого специализированные заведения, в частности Одесскую юридическую академию, должны присоединить к классическим университетам.

Но пока реорганизационные комиссии, которые должны были бы заниматься деталями этих изменений, не провели никакой публичной работы. Документов об их составе или решениях нет в открытом доступе.

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Но пока большинство этих процессов проходят с протестами и громкими скандалами. Если вернуться к примеру Юракадемии, реорганизационные комиссии до сих пор не продемонстрировали никакой публичной деятельности. Информация об их составе и принятых решениях в открытом доступе отсутствует.

По крайней мере один вывод из этой реформы уже есть: с коммуникацией явно есть проблемы. Возможно, если бы вузы узнавали о собственной реорганизации не из новостей и соцсетей, то и процесс пошел бы быстрее и без лишней путаницы?

Ольга Магазинская