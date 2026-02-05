Мы в редакции уверены: правильная шутка разгоняет кровь быстрее любого термометра. Поэтому откладываем на минуту серьезные лица и ныряем в нашу подборку актуальных мемов – сегодня они бьют точно в цель и согревают не хуже горячего «американо» на Дерибасовской!

Коротко о дипломатии:

Спасибо, я, пожалуй, постою!..

Классика не стареет, она просто меняет локации:

Цифровизация, которую мы заслужили:

Переговоры в Абу-Даби:

Старая сказка на новый лад: туфельку потерять не страшно, страшно – не успеть добежать до розетки, пока «карета не превратилась в тыкву»:

Тот самый случай, когда состав «чая» полностью оправдывает его стоимость:

И помните: пока февральские морозы пытаются взять нас «на слабо», наш внутренний термометр стабильно показывает одесский оптимизм. И пусть ДТЭК диктует нам свои условия, а новости подкидывают сюжеты один абсурднее другого – мы-то знаем: никакие отключения не погасят свет в тех, кто сам себе главный «Пункт незламності». Главное – чтобы чай был крепким, зарядка на телефоне – полной, а справка из «Дії» подтверждала ваше отсутствие на любых островах, кроме нашего солнечного города. Берегите себя и грейтесь юмором!

