Ключевые моменты:

Проверка языкового омбудсмена подтвердила использование русского языка при составлении экзаменационных билетов и в ходе лекций в ОНТУ.

Поводом для разбирательства стала жалоба студента.

Преподаватель объяснил ситуацию техническим сбоем и стремлением не сорвать сессию, но после проверки был уволен.

Как сообщила представительница Языкового омбудсмена Анна Неруш, инцидент получил огласку после жалобы одного из студентов. К обращению были приложены доказательства – копии экзаменационных билетов, вопросы в которых были сформулированы на русском языке.

Позиция преподавателя

В ходе внутренней проверки университета профессор признал факты, изложенные в жалобе, однако привел свои аргументы. Согласно его пояснениям, использование русского языка в билетах было вынужденной мерой из-за «проблем с компьютером». Чтобы не допустить срыва экзаменационной сессии, он раздал студентам старые варианты заданий. Что касается устного общения, педагог отметил, что переходил на русский язык только тогда, когда отвечал на вопросы студентов на языке их обращения.

Последствия и административные меры

Несмотря на приведенные аргументы, комиссия квалифицировала действия сотрудника как нарушение ст. 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«На рассмотрении материалов присутствовал проректор университета. Состоялся нелегкий, но предметный разговор о языковой ситуации в заведении в целом», – отметила Анна Неруш.

По итогам проверки на профессора был составлен административный протокол, а администрация университета приняла решение об его увольнении. В ближайшее время в ОНТУ планируют провести общую встречу руководства, педагогов и студенчества, чтобы избежать подобных конфликтов в будущем.

