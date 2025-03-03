Восстановление в должности должно произойти немедленно, не дожидаясь, пока оно вступит в силу.

Суд обязал университет компенсировать ректору 282,6 тысячи гривен невыплаченной зарплаты, а Министерство образования — моральный ущерб в размере 30 тысяч гривен, сообщает Думская.

Кроме того, ректору обязаны выплатить месячную зарплату в размере 45 тысяч гривен.

Лариса Иванченкова возглавила реорганизованный «пищевой» вуз в 2022 году, победив на выборах.

26 августа 2024 года Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой принял решение досрочно разорвать контракт с ректором Одесского национального технологического университета Ларисой Иванченковой.

Причиной такого решения стало то, что ректор Лариса Иванченкова не прошла специальную проверку. В результате было решено досрочно прекратить действие контракта от 12 декабря 2022 года и уволить Иванченкову Ларису Владимировну с должности ректора Одесского национального технологического университета.

Причины, по которым был отменен указ министра, пока неизвестны.

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