Алексеевская площадь: как бьется «сердце Молдаванки»

Алексеевская площадь (бывшая Новоконная, Кагановича, Январского восстания) сейчас на слуху: ее собираются реконструировать. Об этом — чуть позже. А как сегодня бьется «сердце Молдаванки»? Корреспондент «Одесской жизни» изучала вопрос с фотоаппаратом в руках.

Улица Степовая — это что-то вроде «Дерибасовской» Молдаванки (только не рассказывайте об этом жителям улицы Мясоедовской), а Алексеевская площадь — это ее сердце.

Новшества уклад не меняют

Патриархальный уклад здесь, кажется, сохранился на веки вечные. И даже восстановленный Свято-Алексеевский храм, и, конечно же, очередной «Kadorr» не в силах его изменить.

Площадь не так уж и велика, от нее берут свое начало (или конец) многие улицы Молдаванки, здесь находится старейшее одесское трамвайное депо, расположен Одесский колледж транспортных технологий, давно уже нет знаменитого Алексеевского рынка и бывшего очага советской культуры — клуба имени Иванова, а общее впечатление все равно такое, что с давних времен ничего не изменилось.

Трамвайное депо на Алексеевской площади — историческое. Оно стало первым и единственным в Одессе, строившимся уже для трамвая, а не просто перестроенным из конки. Сейчас в нем строят новые трамваи и капитально ремонтируют старый электротранспорт. Один из его боксов стал музеем.

А на Алексеевской практически всегда тихо, двухэтажные дома — типичные представители этой части Молдаванки — выглядят примерно так же, как и десятки лет назад.

Уличные указатели, хотя их и совсем немного, выполнены почти каждый «в своем роде». Ну и перевод словосочетания «Алексеевская площадь» на украинский сделан тоже в границах «собственного понимания».

Ах, этот старый сквер!

И вот в этом сердце Молдаванки имеется своя «сердцевина» — в виде давным-давно существующего сквера. Впрочем, сейчас это место таковым назвать ну очень трудно. Он сегодня как бы поделен на три части. Между ними часто курсируют трамваи, большая часть занята восстановленной после разрушения в 1936 году Свято-Алексеевской церковью. Третья часть сквера — и в самом деле что-то вроде места отдыха, даже с детской площадкой.

Там, где церковь — чистота и порядок, и шикарные ворота, ну а все остальное — мусор, места ночлега местных маргиналов и кое-что сохранившееся от прежних времен.

И здесь нельзя уже говорить ни о каком запустении в привычном понимании. В сквере как раз не так уж и тихо, потому что рядом — конечная остановка упомянутых трамваев, к тому же впритык к площади проистекает довольно бурная торговая жизнь на улице Степовой.

Но общий вид этого сквера с его еле дышащими ограждениями — это, скажу вам, нечто. Одни ворота чего стоят! То есть, получается примерно так: сохранились некие руины от того, что было. Ворота (а их несколько) разрушены, ограждения осыпаются, те, что из металла, время от времени исчезают по «кусочку», даже два давних-давних бывших туалета стоят сами себе памятниками. Имеется, правда, несколько скамеек, даже не совсем еще сломанных.

Кстати, любопытнейшая деталь. Ну вот кто мне скажет, где в Одессе находится памятник погибшим в результате несчастных случаев и аварий на производстве? Скорее всего, ответ будет таким: нет в Одессе такого памятника. Есть! И он, представьте, тоже расположен на территории Алексеевского сквера, неподалеку от церкви.

Благоустроим и ограду сохраним

И тут бы поставить точку, пригласив полюбоваться фото Алексеевской площади сегодняшнего дня. Но вот ведь какое дело: проект благоустройства Алексеевской площади нам представили еще в августе 2017 года.

Оно, конечно, дело такое. Проектов много, картинки глаз радуют. И как же радостно смотрелись они, когда нам показывали, как будет выглядеть старушка Алексеевская площадь после капитального ремонта тротуаров и пешеходных дорожек, и того же трамвайного полотна, проходящего по территории сквера.

Нам обещали 32 новые парковые скамейки и 37 урн, высадить дополнительно деревья, кустарники, на площади более 10 тысяч кв. м разбить цветочные клумбы и газоны с устройством автоматического полива. Об обустройстве детских и спортивных площадок с современным и травмобезопасным покрытием, и площадке для выгула и дрессировки собак я вообще не говорю, равно как и современном освещении.

Что дальше? Осенью 2018 года состоялось заседание Координационного совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. И нем снова был поднят вопрос по поводу Алексеевского сквера, вернее, его металлической ограды. Которая, напомню, сейчас полуживая. Оказалось, что ограда была там установлена еще в начале ХХ века. Тогда же прозвучало, что то, что от нее осталось, сдают на металлолом местные маргиналы.

И что же? В конце июня уже в этом году на аппаратном совещании в мэрии снова решалась судьба и сквера, и остатков металлической ограды, и самой Алексеевской площади.

На ее благоустройство, как стало известно, в этом году планируется направить 10 миллионов гривен из городского бюджета развития. Уже выполнена проектная документация, подготовлен тендер. Вице-мэр Петр Рябоконь подчеркнул, что все элементы ограды (отметим: оставшиеся!) будут сохранены.

Тут самое время добавить привычное «поживем — увидим». Ну а пока же сердце Молдаванки, равно как и его «сердцевина» в виде старого сквера, бьется в привычном ритме.

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