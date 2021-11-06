Новости Одессы и Одесской области

Осень на одесской Молдаванке:  цветы, коты и желтые листья (фоторепортаж)

Осень на одесской Молдаванке:  цветы, коты и желтые листья (фоторепортаж)

Тут нет неоновых вывесок и огромных торговых центров. Да, кое-где можно заметить новострои. Но в большинстве своем Молдаванка остается такой же, какой была десятилетия назад.

Подписаться

На первый взгляд – это спокойный и тихий район, в котором время течет размеренно, без спешки и суеты. Но это днем. Ночью здесь начинается своя, особая жизнь. То золотую гранату подбросят, то стрельбу на автозаправке устроят.

Но перемены проникают и сюда. Даже Молдаванка не в силах им сопротивляться. Так, недавно «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе застроят новый-старый квартал на Молдаванке.

А если вам интересно, почему район имеено так называется – Молдаванка, читайте об этом в нашей публикации: От Лузановки до Люстдорфа — откуда появились названия исторических районов Одессы.

Также смотрите другие наши осенние фоторепортажи:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить