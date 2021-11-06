Осень на одесской Молдаванке:  цветы, коты и желтые листья (фоторепортаж)

Тут нет неоновых вывесок и огромных торговых центров. Да, кое-где можно заметить новострои. Но в большинстве своем Молдаванка остается такой же, какой была десятилетия назад.

На первый взгляд – это спокойный и тихий район, в котором время течет размеренно, без спешки и суеты. Но это днем. Ночью здесь начинается своя, особая жизнь. То золотую гранату подбросят, то стрельбу на автозаправке устроят.

Но перемены проникают и сюда. Даже Молдаванка не в силах им сопротивляться. Так, недавно «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе застроят новый-старый квартал на Молдаванке.

А если вам интересно, почему район имеено так называется – Молдаванка, читайте об этом в нашей публикации: От Лузановки до Люстдорфа — откуда появились названия исторических районов Одессы.

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