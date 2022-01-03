Прогноз погода в Одессе на следующую неделю и весь январь

Какой будет погода в Одессе с 3 по 9 января 2022 года, а также общий прогноз на весь январь.

Прогноз составлен на основе информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ресурса Sinoptik.ua и телеграм-канала TheWeatherLab.

Прогноз погоды в Одессе на январь 2022 года

По данным ресурса TheWeatherLab среднемесячная температура ожидается выше нормы для этого времени года. А количество осадков наоборот, ниже нормы.

Это означает, что температура воздуха будет в январе в основном выше ноля, при этом снег и дождь хотя и возможны, но в незначительных количествах.

Погода в Одессе 3 января

В Одессе 3 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-2°С мороза, днем ​​6-8°С тепла.

Погода в Одессе 4 и 5 января

Во вторник 4 января и среду 5 января в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью 4 января местами небольшой дождь. Ветер западный.

5 января ветер сменится на южный, скоростью 9-14 м/с, ночью 5 января местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем ​​7-12°С тепла.

Погода в Одессе 6 и 7 января

В четверг 6 января и пятницу 7 января в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью 0-5°С тепла, днем ​​3-8°С тепла.

Погода в Одессе 8 и 9 января.

В субботу 8 и воскресение 9 января погода в Одессе изменится. К вечеру субботу возможен дождь. Также синоптики прогнозируют дождливое воскресение.

Ветер в эти дни ожидается восточный, до 6 м/с. Температура воздуха не опустится ниже +1 градуса тепла ночью, а днем будет подниматься до 5-6 градусов тепла.