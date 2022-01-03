Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погода в Одессе на следующую неделю и весь январь

Прогноз погода в Одессе на следующую неделю и весь январь

Какой будет погода в Одессе с 3 по 9 января 2022 года, а также общий прогноз на весь январь.

Подписаться

Прогноз составлен на основе информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ресурса Sinoptik.ua и телеграм-канала TheWeatherLab.

Прогноз погоды в Одессе на январь 2022 года

По данным ресурса TheWeatherLab среднемесячная температура ожидается выше нормы для этого времени года. А количество осадков наоборот, ниже нормы.

Это означает, что температура воздуха будет в январе в основном выше ноля, при этом снег и дождь хотя и возможны, но в незначительных количествах.

Погода в Одессе 3 января

В Одессе 3 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-2°С мороза, днем ​​6-8°С тепла.

Погода в Одессе 4 и 5 января

Во вторник 4 января и среду 5 января в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью 4 января местами небольшой дождь. Ветер западный.

5 января ветер сменится на южный, скоростью 9-14 м/с, ночью 5 января местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем ​​7-12°С тепла.

Погода в Одессе 6 и 7 января

В четверг 6 января и пятницу 7 января в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью 0-5°С тепла, днем ​​3-8°С тепла.

Погода в Одессе 8 и 9 января.

В субботу 8 и воскресение 9 января погода в Одессе изменится. К вечеру субботу возможен дождь. Также синоптики прогнозируют дождливое воскресение.

Ветер в эти дни ожидается восточный, до 6 м/с. Температура воздуха не опустится ниже +1 градуса тепла ночью, а днем будет подниматься до 5-6 градусов тепла.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить