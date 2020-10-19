Улица Степовая в Одессе: как поживает центр Молдаванки? (фоторепортаж)

Те, кто родился на Степовой или рядом — на Прохоровской, Дальницкой, например, — четко с детства уяснял: «Степовая для Молдаванки — все равно что Дерибасовская для Одессы». Позже выяснилось, что сей «местный» постулат произносить на Мясоедовской лучше не стоит, чтобы не нарваться на неприятности, но разве дело в этом?

Вечно Степовая

Улица Степовая, именуемая в советские времена ул. Мизикевича, все равно была и остается «главной» на Молдаванке для многих местных. И еще особенность: она из тех улиц, где советское название прижилось только в официальных документах и уличных указателях. Кстати, как та же Мясоедовская…

Вечно Степовая. Или «Степовушка»… Была когда-то степь, застроилась потихоньку, превратилась в предместье города, и то, что зовется исторической застройкой, сохранило свои черты и по сей день. Вот только черты осыпаются, хотя и раньше никогда не блистали особой красотой. Здесь вам не центр города, здесь, как это «величается», застройка, в основном, фоновая. Печалит глаз эта самая застройка, когда смотришь на нее сегодня. И со всех сторон подступают к старой улице на Молдаванке высотки, одна даже есть уже и на самой улице, правда, высота ее умеренная.

Магазинчики-указатели-дома

Степовая тянется от ул. Заньковецкой до Михайловской площади. Как и в былые времена, так и сегодня, улицу эту можно назвать бурно торгующей. Тут вам и два супермаркета, один из которых «устроился» на месте бывшего кинотеатра «Серп и молот» — главного «культвместилища» в те же советские времена. Ах, эти очереди в «Серп и молот»!.. Но мы — про день сегодняшний.

Улица активно торгует. Супермаркеты здесь — не главное. Тут магазинчики маленькие, кафешки (не очень много) — тоже. А еще всяческие салончики — красоты и прочих всевозможных услуг. Вывески скромные, назначения торгово-услужливых точек постоянно меняется, а вот привкус «старины» остается — все неброско, словно чуть стесняясь.

Вот что меня поразило на сегодняшней Степовой, так это удивительное единообразие уличных указателей. Улица словно показывает пример центру, где чуть ли не каждый дом имеет в этом смысле «свой интерес». На Степовой все указатели выдержаны в одном стиле, как будто таким образом улица пытается придать старым домам приличный вид.

Ах, эти дома на Степовой! За редким исключением — одно-двух-трехэтажные. Старые, осыпающиеся, во многих местах балконы приказали долго жить, в других предупреждают, что балкон вот-вот может грохнуться вниз.

И еще примета: чуть ли не в каждом дворе на Степовой что-то строится, перестраивается, пристраивается.

Что на воротах?

А эти ворота… Некоторые словно для того и существуют, чтобы продемонстрировать «кусочек истории Молдаванки», дожившей до наших дней. И, кстати, многие ворота открыты настежь: заходите, любуйтесь типичными дворами старой Степовой. Тут вам и все виды внутридворового покрытия, и те самые галереи, и громко разговаривающий народ, и сытые коты.

Впрочем, многие ворота украшены. Некоторые — кошачьей милотой (как же без хвостатых?), кое-где улыбаются собачки. Встретилась нам и «наворотная конкретика» с точным указанием, кто именно может здесь парковаться…

День вчерашний — в день сегодняшний

Время бежит вперед, а дома на ул. Степовой за ним словно не поспевают. И такая показательная картинка: уже выросла огромная высотка, а на фасадной стене стоящего рядом уже «отмершего» здания бывшего завода красуется объявление о продаже квартир с указующей на новострой стрелочкой.

А еще на Степовой есть свои мини-закоулочки, кажущиеся таинственными даже в солнечный день. Имеется здесь и еще одно «таинство» — бюст без «опознавательных знаков». Стоит тихо, спрятан в кустах — у входа в бывший завод им. Хворостина (МПО «Орион»). Помнится, интересовалась я у местных, кто ж это такой? Вариантов ответов было множество: «хозяин завода, который был здесь еще до революции», «это Мизикевич»… Благодаря автору проекта «Старая Одесса в фото» Евгению Волокину я узнала, что это памятник Хворостину. Стоит он и по сей день…

Степовая много чего взяла в день сегодняшний из своего прошлого. И не только в старых домах дело. Здесь сохранилась старая брусчатка, по ней тянутся трамвайные рельсы, «перерезанные» во многих местах кусками асфальта. Ну а остановка трамвая 12 маршрута, хотя и именуется «Алексеевская площадь», все равно ведь находится на Степовой. Ах, эти сиденья-грибочки! В ожидании трамвая местный люд ведет задушевные разговоры о предстоящих выборах, ценах и вечных коммунальных проблемах…

Фото: Мария Котова