Ключевые моменты:
- Ночью 17 января РФ ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области.
- Поврежден объект энергетической инфраструктуры.
- Вспыхнул пожар, идет ликвидация.
Пострадавших нет
Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины.
Из-за обстрелов на одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет. В настоящее время идет ликвидация последствий. Олег Кипер подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. К слову, Шмигаль назвал Одесщину среди регионов с худшей ситуацией.
Напомним, от обстрелов в Одессе страдают не только транспорт и энергетика. Жилье многих одессит повреждено или вообще разрушено. Помощь они могут получить воспользовавшись специальной программой. Подробности — по ссылке: Програма «єВідновлення» в Одесі: як відновити житло після обстрілів.