Ключевые моменты:

Ночью 17 января РФ ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области.

Поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Вспыхнул пожар, идет ликвидация.

Пострадавших нет

Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины.

Из-за обстрелов на одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет. В настоящее время идет ликвидация последствий. Олег Кипер подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. К слову, Шмигаль назвал Одесщину среди регионов с худшей ситуацией.

Напомним, от обстрелов в Одессе страдают не только транспорт и энергетика. Жилье многих одессит повреждено или вообще разрушено. Помощь они могут получить воспользовавшись специальной программой. Подробности — по ссылке: Програма «єВідновлення» в Одесі: як відновити житло після обстрілів.