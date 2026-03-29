В Одесской области пропали двое мужчин, вышедших на ночную рыбалку в Черное море.

Полиция и пограничники проводят поисковую операцию.

Правоохранители просят сообщать любую информацию и напоминают об опасности выхода в море во время военного положения.

Как рассказали в Белгород-Днестровском райотделе полиции области, тревогу забила жена одного из мужчин. Она сообщила, что ее 34-летний муж и его 32-летний товарищ ушли в море еще в ночь на 27 марта. По предварительным данным, рыбаки отчалили на зеленой резиновой лодке (вероятно, марки «Колибри») в районе между населенными пунктами Расейка и Лебедевка.

Сейчас береговую линию и акваторию обследуют сотрудники водной полиции и пограничного отряда.

Полиция обращается к жителям с просьбой сообщать любую возможную информацию о пропавших или обстоятельствах их исчезновения по номерам 102 или 112.

Правоохранители также в очередной раз напоминают: во время действия военного положения выход в акваторию Черного моря и пребывание на побережье строго регламентированы. Подобные прогулки не только незаконны, но и представляют смертельную опасность.

