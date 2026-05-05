Ключевые моменты:

Инцидент произошел в Пересыпском районе Одессы.

Очевидцы сообщили о мужчине, который якобы стрелял на улице.

Полиция обнаружила игрушечные пули с вакуумными наконечниками.

Пострадавших среди людей и животных нет, продолжается проверка.

Как сообщили в областном управлении полиции, тревогу забила одесситка, которая позвонила на спецлинию «102». Женщина сообщила, что по улице ходит неизвестный с оружием и ведет стрельбу. Учитывая серьезность заявления, на указанный адрес немедленно направили патрульных и следственную группу территориального подразделения полиции.

В ходе проверки установили, что в результате инцидента никто из людей и животных не пострадал. Во время осмотра территории правоохранители нашли две пули из пенопласта с вакуумными фиксаторами – такие используют в игрушечном оружии. По предварительным данным, ими попали в мусорный контейнер.

В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать личность «снайпера» и все обстоятельства инцидента, чтобы дать его действиям правовую оценку. Полиция благодарит граждан за бдительность и напоминает, что подобные игры в общественных местах могут спровоцировать панику.

Ранее в Подольском районе Одесской области полицейские сообщили о подозрении 72-летнему мужчине, который из охотничьего ружья открыл огонь по бездомной собаке и ее щенкам.

