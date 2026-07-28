Ключевые моменты:

Браконьер выловил 577 судаков, ущерб государству — более 2 миллионов гривен.

Для незаконного промысла местный житель использовал 18 лесковых сетей и резиновую лодку.

Изъяты лодка и сети, материалы переданы в полицию по ст. 249 УК Украины.

Незаконный вылов 577 судаков

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, 27-летнего нарушителя разоблачили 26 июля в ходе совместного рейда. На защиту озера Сасык вышли экоинспекторы, пограничники в/ч «Курортное», водная полиция и представители Одесского рыбоохранного патруля.

Мужчину застали ночью на побережье озера Сасык возле села Лиман. По данным Южного регионального управления ГПСУ, никаких разрешительных документов на промышленный лов у него не было. С помощью 18 лесковых сетей и резиновой лодки браконьер успел вытащить из воды 577 судаков.

Специалисты Госэкоинспекции подсчитали, что сумма ущерба, нанесенного рыбным запасам Украины, превысила 2 миллиона гривен.

Весь незаконный улов передан на ответственное хранение до решения суда. Лодку и браконьерские сети изъяли сотрудники полиции. Нарушителю инкриминируют ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным или другим водным добывающим промыслом).

Как сообщалось, на юге Одесской области еще остались водоемы, где можно порыбачить бесплатно или за символическую плату. Журналистка «Одесской жизни» исследовала рыбные места Бессарабской и Буджакской громад, узнала актуальные цены, правила вылова и выяснила, почему часть прудов стремительно мелеет.

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