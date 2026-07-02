Ключевые моменты:

Одному человеку разрешено вылавливать не более 30 экземпляров раков за сутки.

Ловить раков можно вручную, а также строго определенными типами раколовок, подсаков и «пауков».

Сезонные запреты и лимиты необходимы для сохранения популяции речных обитателей.

Вылов раков в Одесской области: какие правила начали действовать с 1 июля

В Одесской области подошел к концу многомесячный запрет на ловлю раков, введенный для защиты членистоногих в период их спаривания и вынашивания икры.

Одесский рыбоохранный патруль официально объявил об открытии сезона, но призвал рыболовов строго соблюдать обновленные Правила любительского рыболовства.

Главное ограничение касается количества: один человек может легально добыть за сутки до 30 раков.

Инспекторы будут проводить регулярные рейды на водоемах Одесчины, чтобы контролировать соблюдение установленных норм и пресекать действия браконьеров, использующих незаконные орудия лова.

Чем можно и чем нельзя ловить раков: официальный перечень снастей

Для того чтобы рыбалка оставалась в рамках закона, раколовам разрешено использовать только четыре способа добычи:

Вылов исключительно ручным способом;

Одной раколовкой конструкции «хватка» (ее диаметр не должен превышать 70 см, а шаг ячеек — не более 22 мм);

Обычным подсаком, диаметр которого составляет до 100 см;

Специальной «хваткой» («пауком») размером не более 1×1 метр с шагом ячейки сетеполотна до 10 мм.

Использование любых других многокрючковых снастей, ловушек закрытого типа или превышение допустимых габаритов разрешенных снастей будет расцениваться как грубое нарушение правил рыболовства.

Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан к ответственности и просит бережно относиться к водным биоресурсам, ведь сознательный подход каждого рыбака — это залог сохранения уникальной экосистемы региона.

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