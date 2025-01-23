Очередной фейк россиян опровергает Телеграм-канал «Одеське життя».

В сети распространяется информация, что украинские спецслужбы якобы готовят ряд «резонансных провокаций с радиоактивным воздействием на местности». Подготовка «операции» длится шесть месяцев, а ее реализация запланирована на январь-февраль 2025 года.

Для достижения хотя бы видимости достоверности называются даже объекты, которые хочет «подвергнуть атаке Украина» — это Николаевский бронетанковый завод, предприятие «Радон» и Чернобыльская АЭС.

В качестве причины «коварного» плана Украины по уничтожению собственной инфраструктуры авторы фейка называют желание таким образом сорвать мирные инициативы Трампа. При этом заявляют, что чтобы сорвать планы американского президента Украина взаимодействует с американскими спецслужбами.

«Такие информационные вбросы являются частью информационной войны, которая призвана нагнетать панические настроения среди украинцев и дискредитировать репутацию страны как надежного партнера», — отмечает «Одеське життя».

Больше новостей читайте в нашем Телеграм-канале.

Читайте также: