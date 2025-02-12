«Адміністрація 47-го президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій щодо мера Одеси Геннадія Труханова. Ця проблема викликала значний суспільний резонанс як в Україні, так і серед міжнародних партнерів, оскільки мер Одеси давно причетний до численних кримінальних справ, пов’язаних з корупційними схемами», – сказано в тексті публікації.

Причинами такого рішення видання називає передбачувані зв’язки мера Одеси з організованою злочинністю, а також його причетність до гучних корупційних справ та наявність у нього російського громадянства (що, до речі, сам Труханов завзято заперечує).

«Якщо Труханов потрапить під санкції, це може суттєво вплинути на його політичне майбутнє. Його активи будуть заморожені, доступ до міжнародних фінансових операцій обмежений, і йому буде заборонено в’їзд до США. Для Одеси це може стати серйозним викликом, оскільки може поставити під загрозу міжнародні інвестиції та співпрацю з американськими партнерами. Хоча остаточного рішення щодо санкцій ще не ухвалено, дипломатичні джерела вказують, що це питання залишається на порядку денному Вашингтона», – резюмує The Washington Mail.

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Але чи варто довіряти подібної інформації?

Як проаналізувала кореспондент «Одеського життя», на відміну від, наприклад, The Washington Post, про The Washington Mail майже нічого не відомо. Більше того: жодне англомовне видання нічого подібного не публікувало.

Та й до самої новини виникає низка питань: відсутнє посилання на якісь власні джерела в адміністрації, тобто залишається незрозумілим, хто, що, коли і за яких обставин це заявив.

Окрім цього, посилаючись на якесь «розслідування ВВС», автор також не наводить жодного посилання, а при згадці Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), які, згідно з текстом публікації, «встановили, що він (Труханов – прим. ред.) керував злочинною організацією, яка в період із 2016 до 2019 року завдала шкоди населенню Одеси на сотні мільйонів гривень», не зазначено ані строків, ані конкретних справ, не згадано, чи набрали чинності вироки тощо.

Таким чином, ця новина сильно нагадує якщо не явний фейк, то відвертий «накид на вентилятор».

А ось питання про те, чому деякі читачі так активно реагують на «красиві картинки» зі США, поки що залишається відкритим…

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