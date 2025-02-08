В сети появился поддельный документ, который якобы подписан Нацполицией Одесской области. В нем говорится об активном поиске мужчин, подлежащих мобилизации, а также женщин с военным образованием. Авторы фейка добавили, что полиция будет осуществлять рейды в клубах, барах, спортзалах и торговых центрах.

Для большей убедительности в документе упоминается о мобильных группах, которые будут патрулировать по городу, а также о разрешении на применение оружия и слезоточивого газа в случаях сопротивления. Однако в Нацполиции официально заявили, что такого приказа не существует.

Указанный в фейковом документе номер на самом деле принадлежит другому приказу, который касается увольнения бывшей работницы еще в октябре 2024 года. В полиции подчеркнули, что стилистические ошибки, несоответствие формата и абсурдное содержание свидетельствуют об очередной попытке дискредитации мобилизационного процесса в Украине.

Подобные фейки распространяются в рамках информационной кампании, направленной на подрыв доверия к мобилизации. Нацполиция призывает граждан не поддаваться на провокации и проверять информацию в официальных источниках.

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