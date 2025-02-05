Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя», ссылаясь на американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

По сообщению WSJ, во время осеннего разговора с главой Украины Владимиром Зеленским Трамп выделил Одессу как перспективную локацию для инвестиций в гостиничный бизнес.

Новый президент США рассматривает Украину как перспективное место для развития недвижимости, особо отметив потенциал именно одесского региона.

Как сообщалось, в воскресенье, 2 февраля 2025 года, Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров с Украиной, Россией и «различными сторонами».

Также специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы. По его словам, для этого уже есть «надежный план».

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