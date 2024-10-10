Фейки об Украине в Telegram та Facebook: как российское ИПСО сейчас влияет на нас

Во времена информационной войны, когда правда и дезинформация смешиваются в едином потоке новостей, понятие информационных психологических операций (ИПСО) становится ключевым для понимания современных конфликтов.

ИПСО – это не просто фейки; это тщательно спланированные кампании, цель которых – манипулировать общественным сознанием и вызвать эмоциональные реакции, которые могут повлиять на ход событий.

Елена Захарченко рассказывает, как российские медиа используют эти стратегии, какие нарративы наиболее распространяются, как можно защититься от их влияния посредством критического мышления в этой информационной битве.

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Нарративы манипуляций

– Какие конкретные методы используются россиянами для влияния на украинцев?

— Активно продвигаемые нарративы включают тезисы, что Украина якобы обстреливает сама себя. Этот аргумент подкрепляется утверждением, что россия никогда не наносит ударов по гражданским объектам. Когда случаются разрушения, их пытаются объяснить как «ошибки» украинских военных или заявляют, что это была военная инфраструктура. Одним из наиболее заметных нарративов есть утверждение о том, что украинская армия немотивированна и слаба, а также существует высокое дезертирство и алкоголизм среди солдат.

Кроме того, долгое время существовала теория о якобы американских биолабораториях в Украине. Это, к сожалению, произошло в результате их манипуляций информацией, что привело к серьезным последствиям, в частности, к дезинформации местного населения. Они даже пытались убедить, что во время захвата определенных городов якобы обнаружили биолаборатории с американскими надписями.

Цель – довести до паники

– Каким образом россияне нагнетают панику среди украинцев?

— Они активно создают группы в социальных сетях, сообщающие о раздаче повесток, а также распространяют информацию о якобы «случаях захвата» или «блокировки» в городах. Эти группы поначалу могли быть инициативами украинцев, но со временем стали инструментами российской пропаганды. Россияне постоянно усиливают панику, распространяя сообщения об угрозе ареста для всех выходящих из дома и призывая людей не доверять собственной армии. Этот процесс влияет на общество, усугубляя тревогу и дестабилизируя ситуацию.

Влияние ИПСО на ход войны

– Какую оценку вы могли бы дать российскому ИПСО? Насколько оно повлияло на ход войны?

— Сначала российское ИПСО потерпело серьезные неудачи. Украинцы не воспринимали эти нарративы и активно их игнорировали. Но примерно через полгода войны россияне научились использовать уже существующие проблемы в Украине, такие как коррупция и мобилизация, и начали активно раздувать панику, создавая различные группы в соцсетях, распространявшие фейки о «повестках» и «мобилизации».

Адаптация к новым реалиям

– Как изменился формат подачи информации? Какие инструменты используются сейчас для воздействия?

– В условиях войны россияне начали использовать более эмоциональную подачу информации. Они акцентируют внимание на сильных эмоциях, в основном – на тревоге. Украинские медиа пытаются успокоить население и предоставить факты в более спокойном ключе. Российские же тексты обычно вызывают сильные эмоции, что позволяет им быстрее распространяться. Это очень эффективно, ведь люди склонны делиться эмоциональными сообщениями, в то время как опровержения обычно не вызывают такого интереса.

Ядерные угрозы и реакции украинцев

— Что вы можете сказать о ядерных угрозах со стороны россии? Как на это реагируют украинцы?

– Ядерные угрозы путина активно продвигаются в информационном пространстве. Это вызывает страх у населения, ведь многие помнят последствия Чернобыля. Однако сейчас украинцы начинают привыкать к этому шантажу и, несмотря на страхи, пытаются найти в этом юмор. Но все же страх перед ядерным ударом продолжает в какой-то мере влиять на психику украинцев.

Нужна медиагигиена

– Как защитить себя от информационных манипуляций?

– Важно научиться распознавать фейки и быть осторожными с информацией, которую мы получаем. Лучше всего – не поддаваться эмоциям и проверять информацию из ненадежных источников. Эмоционально заряженные пугающие или возмущающие сообщения часто являются дезинформацией. Я призываю людей проверять новости по официальным каналам, таким как заявления от главы обладминистрации или президента, ведь эти источники предоставляют актуальную и проверенную информацию. Критическое мышление и внимание к деталям помогут избежать манипуляций.

Полное интервью с аналитиком общественной организации CAT-UA Еленой Захарченко вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале.

Справка ОЖ: что такое ИПСО

Информационные психологические операции (ИПСО) — это сложные коммуникационные кампании, имеющие целью повлиять на сознание людей, формируя их восприятие и поведение. Они могут включать в себя как распространение фейковых новостей, так и манипуляции с фактами для создания определенного имиджа или настроения.

Россияне начали активно использовать эти методы еще до начала военных действий в Украине, и их цель — не только дезориентировать население, но и подорвать моральный дух, посеять недоверие к власти и снизить поддержку украинских военных. Эти операции важны, поскольку позволяют врагу манипулировать массами и распределять дезинформацию, которая может повлиять на общественное мнение и отношение людей к реальным событиям.