Видео отличной работы дронщиков представители бригады опубликовали на своем YouTube-канале.

Необычную машину наши бойцы заметили в лесопосадке на Лиманском направлении фронта в Донецкой области. При помощи дрона на нее сбросили мощную взрывчатку. Взрыв полностью уничтожил и бомбомет, и шасси, на котором он был установлен. На видео заметно, как после детонации из барабана самопроизвольно вылетает несколько реактивных зарядов.

Отметим, что идея россиян установить морской бомбомет на сухопутную технику – далеко не новая: первые фото и видео с такой техникой появились еще в конце 2022 года, когда россияне после разгрома своей группировки в Харьковской области в спешке готовили новую технику для отправки на фронт. Но для наших защитников они оказались весьма редкой целью.

Что представляет из себя бомбомет «Смерч-2»

«Смерч-2» был принят на вооружение еще советской армии в 1961 году. Он способен выпускать 12 реактивных бомб, изначально предназначенных – для поражения подводных лодок и торпед. Такие установки можно увидеть на многих кораблях постройки времен СССР. А две системы подобного рода красовались и на носу бывшего флагмана Военно-морских сил Украины «Гетьман Сагайдачный».

Вместе с тем дальность стрельбы более 5 км со скоростью полета бомбы в 300 метров в секунду и зарядом около 113 кг взрывчатки делает это оружие крайне грозным аргументом и для ударов по суше. «Смерч-2» вполне подходит для ударов «по площадям», например, чтобы создавать большие проблемы закрепившейся в посадке пехоте.

И несмотря на то, что из-за своего значительного веса морская установка не отличается высокой надежностью и обладает сомнительной боевой эффективностью, она вполне может обеспечить вражеской пехоте удачный штурм какого-то взводного опорного пункта наших Сил обороны. И поэтому можно лишь поздравить воинов 63-й бригады с уничтожением редкой и весьма «жирной» цели.

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Источник и фото: Думская