Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в Оболонском районе погиб мужчина и пострадали три человека. Среди них 9-летняя девочка. Раненых госпитализировали.

Пожары зафиксированы в Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах. В Святошинском огонь охватил крышу девятиэтажного дома.

В Дарницком загорелась территория частного предприятия. В Оболонском пылает промзона, предварительно повреждены здания рядом. На местах работают экстренные службы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко высказался относительно очередной российской атаки в своем Telegram-канале. Он отметил, что массированное нападение — реакция на публичные заявления «Запада».

«К сожалению, каждое публичное заявление Запада о «прогрессе» в движении к миру сопровождается ракетными ударами рф. Путин подготовил ресурсы к таким качелям, раньше об этом говорили. Накопил их для того, чтобы вот так вести любой диалог в течение 2025 года. Он не изменился, потому что во времена АТО и ООС делал похожие действия на восточном фронте — это методы дипломатии, тесно переплетающиеся с фронтом».