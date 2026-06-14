Ключевые моменты:

Черноморский лосось — единственная настоящая лососевая рыба, которая живет исключительно в нашем регионе и занесена в Красную книгу Украины.

Большую часть жизни этот хищник нагуливает вес в соленом море, но для размножения совершает сложнейший марш-бросок против течения в пресные реки.

Появление лосося в реках Одесской области доказывает, что вода в этих местах очищается и насыщается кислородом.

Черноморский лосось в Одесской области: где водится редкая рыба

Черноморский лосось (на латыни — Salmo labrax) — это настоящий эксклюзив Черного и Азовского морей. В отличие от своих океанских сородичей, этот вид обитает только у нас. Когда-то он был главной гордостью местных рыбаков: отдельные особи легко вырастали больше метра в длину и весили по 20–25 килограммов!

У этой рыбы потрясающий и очень сложный образ жизни. Рождается она в прохладных пресных реках, где мальки проводят от 2 до 5 лет. Только окрепнув, молодой лосось уходит в открытое море — охотиться и набирать вес. А когда приходит время заводить потомство, взрослые рыбы возвращаются ровно в те же реки, где родились сами. Настоящий нерест проходит осенью и зимой, причем лососю нужны идеальные условия: кристально чистая, холодная вода и быстрое течение.

Почему исчезает черноморский лосось и как его спасают

К сожалению, бурная деятельность человека едва не погубила этот вид. Из-за строительства плотин и дамб на реках рыба просто физически не могла доплыть до своих законных нерестилищ. Добавьте к этому загрязнение сточными водами и банальное браконьерство — и популяция сократилась до критического минимума. Лосося пришлось срочно прятать в Красную книгу Украины и вводить жесткие штрафы за его вылов.

Но сейчас природа дает нам второй шанс. Одесские ученые и экологи фиксируют единичные заходы лосося в северо-западную часть Черного моря и бассейн Дуная. Каждая такая встреча для ихтиологов — колоссальный праздник.

Пока в Украине только следят за сохранением чистых русел рек, наши соседи в Турции уже больше 25 лет успешно работают по специальной программе: они искусственно разводят черноморского лосося в инкубаторах и выпускают миллионы мальков в воду.

Ученые считают черноморского лосося своеобразным индикатором здоровья водных экосистем. И если мы защитим наши реки от промышленных стоков и сохраним их естественное течение, этот роскошный серебряный великан снова станет частым гостем на Одесчине.

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