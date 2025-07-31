Ключевые моменты:

У побережья Одессы замечена ядовитая рыба – звездочет (Uranoscopus scaber);

Рыбу сфотографировал ученый и водолаз Олег Ковтун;

Звездочет прячется в песке и охотится при помощи приманки, похожей на червяка;

Яд звездочета опасен, но смертельно опасных рыб в Черном море немного;

Также среди ядовитых обитателей – морской дракончик, скат-хвостокол, скорпена и акула катран.

По словам ученого, звездочет европейский (Uranoscopus scaber) нередко появляется у самого берега в Одессе, особенно в холодной воде.

«Звездочет – засадочный хищник, отличается от других рыб тем, что зарывается в песок (только глаза торчат) и очень подолгу сидит там, поджидая добычу, которую приманивает специальной складкой высовывающейся из рта и похожей на красного морского червяка. Приманив «червяком» добычу, резко хватает и засасывает ее в большой рот», – рассказал Олег Ковтун на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что на втором месте по опасности – морской дракончик, скат-хвостокол и скорпена.

«И совсем уж экзотичной опасностью обладает акула катран с слабо-ядовитыми шипами на спинных плавниках. На этом список опасных рыб в Черном море и заканчивается. И это радует», – пишет Олег Ковтун.

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