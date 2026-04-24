Ключевые факты:

Преступления совершались в течение многих лет.

Насильник фиксировал свои действия на видео для психологического давления на жертву.

После пяти лет международного розыска подозреваемый был выдан властями Бельгии.

Расследование дела о насилии над ребенком в Одесской области

Следствие установило, что преступления происходили в одном из населенных пунктов недалеко от Одессы. Пользуясь отсутствием матери, 42-летний отчим систематически насиловал ребенка, заставлял девочку смотреть порнографию и совершал другие действия сексуального характера.

По данным полиции Одесской области, первое преступление он совершил, когда девочке было десять лет, последнее – в семнадцатилетнем возрасте.

Чтобы скрыть свои преступления, мужчина записывал происходящее на камеру мобильного телефона. Эти материалы он хранил на ноутбуке и использовал их как инструмент шантажа: он запугивал потерпевшую, чтобы та не решилась рассказать правду родным или полиции.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли около 10 таких видеозаписей, а также ряд фотографий, подтверждающих вину обвиняемого.

Экстрадиция и обвинения

Когда риск разоблачения стал очевидным, злоумышленник покинул территорию Украины. В течение почти пяти лет он успешно скрывался от следствия, работая моряком на заграничных судах. Ему было заочно сообщено о подозрении, после чего его объявили в международный розыск, завершившийся экстрадицией из Бельгии в 2026 году, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

На данный момент прокуратура направила в суд обвинительный акт. Мужчине инкриминируют сразу несколько тяжких статей, включая изнасилование, сексуальное насилие, развращение несовершеннолетней, а также изготовление и хранение детской порнографии.

Согласно действующему законодательству, за содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

