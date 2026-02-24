Ключевые моменты:

25 февраля в части Одесской области продолжатся стабилизационные отключения.

В Одессе, части Одесского района и отдельных райцентрах действуют экстренные отключения вне графиков.

Графики могут меняться в зависимости от команд «Укрэнерго».

Актуальную информацию можно проверить на сайте ДТЭК, в Viber-группе и Telegram-боте компании.

При этом в компании отмечают: если регулятор «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому потребителей просят проверять их в течение дня.

Напомним, графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

Проверить актуальные данные можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

