Ключевые моменты:
- 25 февраля в части Одесской области продолжатся стабилизационные отключения.
- В Одессе, части Одесского района и отдельных райцентрах действуют экстренные отключения вне графиков.
- Графики могут меняться в зависимости от команд «Укрэнерго».
- Актуальную информацию можно проверить на сайте ДТЭК, в Viber-группе и Telegram-боте компании.
При этом в компании отмечают: если регулятор «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому потребителей просят проверять их в течение дня.
Напомним, графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.
Проверить актуальные данные можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
