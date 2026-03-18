Ключевые моменты:

Вражеские дроны повредили объект критической инфраструктуры.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание, несмотря на повторные тревоги.

Погибших и пострадавших нет.

Атака дронов на Одесскую область 18 марта

В ночь на 18 марта российские силы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате одного из попаданий был поврежден объект критической инфраструктуры, а также часть оборудования, сообщили в Одесской ОВА.

Из-за удара произошло разрушение и начался пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Их работу усложняли повторные сигналы воздушной тревоги, однако ситуацию удалось быстро взять под контроль.

По официальной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

К ликвидации последствий атаки привлекли 7 единиц техники и 32 спасателя.

В результате ночной атаки 17 марта по югу Одесщины повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. В результате обстрела пострадали территории предприятий и часть оборудования.

