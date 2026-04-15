Ключевые моменты:

Президент обратился к мужчинам призывного возраста за границей с требованием возвратиться для защиты страны.

Глобальный дефицит вооружения: Украине не хватает ракет для ПВО из-за мирового спроса.

Соглашение с Германией: контракт на 4 млрд. евро.

Призыв к справедливости: мужчины должны вернуться для защиты государства

Президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к находящимся за рубежом мужчинам призывного возраста с призывом вернуться домой. По словам главы государства, этот вопрос является прежде всего вопросом справедливости и выполнения конституционного долга перед воинами, которые нуждаются в ротации на фронте.

Президент подчеркнул, что это касается и тех граждан, которые выехали на время, но остались за границей на длительное время, в том числе с нарушением закона. В процесс возвращения таких граждан планируется привлечь соответствующие службы как Украины, так и других государств.

Глобальный дефицит: почему Украине трудно найти ракеты для ПВО

Украина сталкивается с острой потребностью в ракетах-перехватчиках на фоне беспрецедентного мирового спроса. Ситуация осложняется тем, что производственные мощности в Европе пока недостаточны для удовлетворения потребностей такой интенсивной войны. Для сравнения, во время конфликта между США, Израилем и Ираном за 16 дней было использовано более 1800 ракет Patriot, что вдвое больше, чем Украина израсходовала за годы полномасштабного вторжения. Это создает огромную конкуренцию за ресурсы, даже несмотря на то, что США планируют увеличить производство ракет PAC-3 с 600 до 2000 единиц в год.

Альянс с Германией: сотни ракет и совместное производство дронов

Для преодоления дефицита Украина заключила с Германией масштабное оборонное соглашение на сумму 4 миллиарда евро. Этот контракт предусматривает производство сотен ракет PAC-2 для систем Patriot непосредственно в Германии, хотя первые поставки ожидаются только в 2027 году. Кроме того, пакет включает в себя 36 пусковых установок IRIS-T. Важным шагом также стала инициатива совместного производства дронов разных типов, над которой уже приступили к практической работе команды обеих стран.

Битва с баллистикой и курс на собственное оружие

Несмотря на высокую эффективность в уничтожении дронов (более 90%), украинское ПВО все еще испытывает сложности в борьбе с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, сотни которых РФ применила уже в этом году. Ключевой задачей Зеленский назвал создание собственной системы ПВО, способной противодействовать таким целям. В частности, компания Fire Point работает над созданием комплекса, где ракета-перехватчик будет стоить менее 1 миллиона долларов, что вчетверо дешевле американских аналогов. Также аналитики рассматривают потенциал новой украинской ракеты «Коралл» как будущего элемента защиты неба.

