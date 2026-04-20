Ключевые моменты:

В НПП «Тузловские лиманы» на Джантшейском лимане обнаружили первые птенцы серых гусей.

Это редкое событие, потому что пар осталось несколько.

Серые гуси моногамны, выбирают партнера на всю жизнь.

Редкое пополнение

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» зафиксировано редкое событие: работники обнаружили гнездо серых гусей с птенцами на Джантшейском лимане.

По словам эколога Ивана Русева, это первые птенцы этих птиц в 2026 году в регионе. Ведь серые гуси в последние годы стали единичными гнездовщиками — в парке проживает всего несколько пар.

Иван Русев отметил, что серые гуси, как и лебеди, моногамны: они выбирают партнера раз и на всю жизнь, обычно в 3-летнем возрасте. К слову, в случае гибели партнера птица может унывать годами.

В общем, самец агрессивно защищает гнездо, способный отпугивать врагов или даже травмировать человека.

А вот мать-гуска демонстрирует заботу: перед отлетом маскирует гнездо травой, а для тепла выщипывает собственный пух. Эколог подчеркнул, что гусята поражают самостоятельностью — уже через сутки после вылупления они уверенно плавают и следуют за родителями.

Специалист поделился интересным фактом о серых гусях. Дело в том, что в дикой природе они живут до 25 лет (зафиксирован случай 33-летнего гуся в с. Маяки на Днестре). Их перья смазаны жиром, откуда происходит изречение «из гуся вода». Во время линьки, которая длится около месяца, они не летают и становятся осторожными.

