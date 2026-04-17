Ключевые факты:
- На Придунайских озерах и озере Сасык запрет уже вступил в силу и продлится до 15 июня.
- На реке Дунай с 24 апреля разрешается только специализированный промысел сельди.
- Для защиты черноморской сельди вводятся дополнительные ограничения в конце апреля и начале мая.
В Одесской области запретили ловить дунайку
Для обеспечения естественного воспроизводства рыбы на рыбохозяйственных объектах региона установлены следующие сроки ограничений:
- Река Дунай: общий запрет действует с 24 апреля по 7 июня.
- Придаточная система Дуная и озера (Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай, Кагул, Сафьян и Сасык): ограничения действуют с 15 апреля по 15 июня.
Особое внимание уделено черноморской (дунайской) сельди. Чтобы не мешать ее нерестовому ходу, ловить ее на Дунае запрещено:
- от устья до Тульчинского гирла — с 28 апреля по 7 мая;
- выше по течению от Тульчинского гирла — с 28 апреля по 17 мая.
Запрет распространяется и на Днестровские водоемы:
- В реке Днестр на участке от села Паланка до границы с Молдовой запрет продлится с 28 апреля по 7 мая.
- В то же время в основном русле Днестра (ниже Паланки), Днестровском лимане и рукаве Турунчук ограничения будут действовать в период с 3 по 7 мая.
Госрыбагентство призывает граждан ответственно относиться к природе. О любых фактах браконьерства или нарушениях рыбоохранного законодательства просят сообщать на всеукраинскую горячую линию по номеру: 0 (800) 50-52-50.
Чем особенная дунайка
Дунайка — это черноморско-азовская сельдь, которая весной заходит в Дунай на нерест. По данным украинских медиа и профильных публикаций, именно в этот период рыба накапливает до 30–35% жира — поэтому её вкус такой мягкий и насыщенный.