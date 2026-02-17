Ключевые моменты:

  • После ночной атаки в Одессе временно отсутствует централизованное водоснабжение.
  • Бюветные комплексы работают до 23:00.

Отсутствие воды в Одессе: где работают бюветы

Как сообщили в мэрии Одессы, из-за проблем с водоснабжением сегодня, 17 февраля, бюветы по всему городу работают до 23:00.

Адреса бюветов:

Киевский район

  • ул. Гераниева;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого;
  • просп. Небесной Сотни, 14;
  • 6-я ст. В. Фонтана;
  • ул. Просветительства, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи).

Хаджибейский район

  • ул. И. Рябина;
  • ул. Инглези;
  • сквер Михайловский;
  • ул. Дальницкая, 25;
  • ул. Космонавтов, семнадцатая.

Приморский район

  • просп. Леси Украинки, 33;
  • Прохоровский сквер;
  • сквер Мечникова;
  • ул. Добровольцев;
  • сквер Старозарный.

Пересыпский район

  • ул. Крымская;
  • ул. Героев обороны Одессы, 60 в.

Кроме того, в разных районах города размещены автоцистерны с технической водой. Список локаций опубликован городскими службами.

Ночью, 17 февраля, враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Один из дронов попал в квартиру на верхних этажах многоэтажного дома. Также зафиксированы удары по складским помещениям и станции техобслуживания — огонь уничтожил два автомобиля. По официальной информации, пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

