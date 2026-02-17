Ключевые моменты:
- После ночной атаки в Одессе временно отсутствует централизованное водоснабжение.
- Бюветные комплексы работают до 23:00.
Отсутствие воды в Одессе: где работают бюветы
Как сообщили в мэрии Одессы, из-за проблем с водоснабжением сегодня, 17 февраля, бюветы по всему городу работают до 23:00.
Адреса бюветов:
Киевский район
- ул. Гераниева;
- просп. Князя Ярослава Мудрого;
- просп. Небесной Сотни, 14;
- 6-я ст. В. Фонтана;
- ул. Просветительства, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи).
Хаджибейский район
- ул. И. Рябина;
- ул. Инглези;
- сквер Михайловский;
- ул. Дальницкая, 25;
- ул. Космонавтов, семнадцатая.
Приморский район
- просп. Леси Украинки, 33;
- Прохоровский сквер;
- сквер Мечникова;
- ул. Добровольцев;
- сквер Старозарный.
Пересыпский район
- ул. Крымская;
- ул. Героев обороны Одессы, 60 в.
Кроме того, в разных районах города размещены автоцистерны с технической водой. Список локаций опубликован городскими службами.
Ночью, 17 февраля, враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Один из дронов попал в квартиру на верхних этажах многоэтажного дома. Также зафиксированы удары по складским помещениям и станции техобслуживания — огонь уничтожил два автомобиля. По официальной информации, пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.
