Южные регионы Украины под усиленными российскими воздушными атаками: акцент на массовость обстрелов и новые дроны.

Ситуация неоднородна: разные риски для Одессы, Николаева, Херсона, Запорожья.

В Николаевской области выросли обстрелы и новое вооружение («молния» с дальностью до города).

Новые дроны и ракеты

Юг Украины постоянно испытывает удары с воздуха. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ситуация с опасностью на юге неоднородна. Ведь риски для Одессы, Николаева, Херсона и Запорожья отличаются, как и эффективность вражеских ударов. Он добавил, что в Николаевской области в последнее время фиксируется рост обстрелов и появление свежих типов оружия.

Ким заметил, что появились новые виды вооружения, такие как «молния» с расширенной дальностью, которые теперь достигают самого Николаева. Это побуждает к коррекции стратегий ПВО, где упор делается не только на стандартные системы, но и на локальные инновации. Глава Николаевской ОВА подчеркивает, основная проблема этих «молний» в том, что они дешевы, сделаны на скорую руку и плохо видны. Однако регион увеличивает количество средств ПВО и развивает собственные перехватчики.

Кстати, несмотря на войну и обстрелы, регион демонстрирует экономическое оживление: релоцировано 940 бизнесов. Интенсивность атак уменьшилась, что помогает предприятиям адаптироваться.

«Из-за привлеченных программ удалось увеличить количество рабочих мест на 4,7%, это 11 тысяч рабочих мест было создано новых. Первоочередно из-за программ международных партнеров, привлечения инвесторов», — сообщил Ким.

Напомним, в новогоднюю ночь Одесса пережила несколько волн атак беспилотников. Под удар попали энергетические объекты и жилые дома, что привело к пожарам и перебоям с электроснабжением.

