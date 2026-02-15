Ключевые моменты:

Ночная массированная тревога в Одессе.

Повреждены окна в жилых домах и школах взрывной волной.

Враг целился в инфраструктуру, тревога продолжалась всю ночь.

Повреждены административные объекты железнодорожной станции.

Пострадавших нет

По информации главы Одесской МВА Сергея Лысака, тревога продолжалась в Одессе почти всю ночь и враг пытался попасть в инфраструктуру. В результате, в одном из районов города взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях. В настоящее время коммунальщики устраняют носилки. Информация о пострадавших не поступала.

Также в Одесском районе повреждены административные объекты железнодорожной станции. Повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с разливом и сгоранием топлива. Пожары ликвидированы. Кроме этого, в результате атаки произошло возгорание крыши заброшенного одноэтажного здания. Пожар оперативно ликвидирован.

Напомним, в ночь на 14 февраля 2026 года Одессу атаковали ударные БпЛА, поврежден и разрушен частный дом, возник пожар. Под завалами обнаружили тело пожилой женщины. Взрывной волной выбиты окна в соседних домах.