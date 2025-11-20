Ключевые моменты:

РФ запустила 136 ударных дронов, ПВО сбила 106 из них.

В Тернополе продолжаются спасательные работы после трагического удара: 26 погибших, 93 раненых.

На запорожском направлении россияне продвигаются к Гуляйполю и Зеленому Гаю, усиливая давление на позиции ВСУ.

Последствия воздушных атак по Украине

Ночь на 20 ноября началась с атаки российских ударных дронов. Всего РФ запустила 136 БПЛА, из них около 80 — «шахеды». По данным Воздушных сил, ПВО сбила или подавила 106 дронов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы 29 попаданий по 16 локациям и падение обломков в трех местах.

В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы после вчерашнего удара. На утро 20 ноября подтверждено:

26 погибших, среди них 3 ребенка;

93 раненых, включая 18 детей;

Неизвестна судьба 22 человек — их продолжают искать.

Спасатели работали всю ночь. Разобрано более 700 кв. м завалов, вывезено 230 куб. м обломков.

Из-под разрушений удалось спасти 46 человек, но поиски пропавших продолжаются.

Фронт: напряжение на запорожском направлении

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что десант спецназовцев его ведомства в Покровске выиграл время для подхода основных подразделений ВСУ. Об этом генерал-лейтенант рассказал в интервью 24 канала.

По словам Буданова, операция с высадкой бойцов ГУР с вертолетов была нужна, поскольку ситуация была «максимально напряженная и обостренная».

«Я хочу вам напомнить, что все это произошло на фоне уже официальных заявлений РФ о взятии города. Когда [глава российского Генерального штаба] Герасимов докладывал Путину о том, что город взят. И тут вы должны понять, какая ситуация была в тот момент. Ничего другого не сработало бы», – заявил руководитель ГУР.

В тоже время резко осложнилась ситуация на Запорожском направлении. Вооруженные Силы Украины недавно отошли из Ровнополья, Нового, Успеновки, Охотничьего, Новоуспеновского, Новониколаевки, Нововасильевского. Военные отмечают: потеря Ровнополья осложняет ситуацию на запорожском направлении.

По данным аналитиков DeepState, после захвата Ровнополья россияне продвигаются к северным окрестностям в сторону Гуляйполя и пытаются выйти в тыл украинским позициям в Зеленом Гаю и Червоном. Здесь они охотятся на логистику ВСУ. Украинские военные говорят, что враг не дает двигаться, проводить ротации. Сейчас уже доехать до крайних позиций – это «буквально лотерея».

Российские войска идут в атаки штурмовыми группами — без техники, но под прикрытием дронов. Давление значительно выросло, бойцы ВСУ сообщают, что удерживать ситуацию становится все сложнее.

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 52 ракеты и 57 авиационных ударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4 442 обстрела, из них 218 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 885 дронов-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили:

один район сосредоточения войск и техники РФ;

один важный объект противника.

Потери РФ за сутки составили:

890 человек,

1 танк,

2 бронемашины,

19 артсистем,

384 дрона,

41 ракету,

68 автомобилей

1 единицу спецтехники.