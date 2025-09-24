Ключевые моменты:
- Часть Одессы 24 осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Северного и Южного РЭС.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- 1-6 Садовая,
- Чайковая, 1-71,
- Глаубермана,
- Мариупольская, 20-68,
- Южная двор., 1-73,
- пер. Квантовый, 1-27,
- Кошица, 1-69,
- Донецкая, 1-25,
- Южная, 8,
- Кишиневская, 2-24,
- Светлая, 1,
- Похилая, 1-174,
- Малая Садовая, 1-22,
- Бардаха, 12,
- Керченская, 27-62,
- Кузнецова, 3-14,
- пер. 1,3й Керченский, 3-11,
- Л.Украинки, 10-20,
- Большая Садовая, 1- 52,
- Николаевская др., 65,
- Луценко, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- Штильова, 2-118,
- пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
- пер. Одесский, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 19.00:
- Котляревского, 5-34,
- Крашевского, 36-52,
- Мациевской, 41-60,
- Трусовская, 39-60.
Работы до 20.00:
- Авангардная, 1-31,
- Ивахненко, 71-79,
- Летняя, 1-30,
- Обрывистая, 1-22.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- И.Рабина, 25,
- Е.Танцюры, 49-61,
- пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,
- Н.Сотни, 79-91.
Работы до 20.00:
- Приморская, 138а,
- Солнечная, 29,
- пер. Приморский, 2-4,
- просп. Свободы, 66-105.