отключение света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 24 осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Северного и Южного РЭС.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • 1-6 Садовая,
  • Чайковая, 1-71,
  • Глаубермана,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Южная двор., 1-73,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • Кошица, 1-69,
  • Донецкая, 1-25,
  • Южная, 8,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Светлая, 1,
  • Похилая, 1-174,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Бардаха, 12,
  • Керченская, 27-62,
  • Кузнецова, 3-14,
  • пер. 1,3й Керченский, 3-11,
  • Л.Украинки, 10-20,
  • Большая Садовая, 1- 52,
  • Николаевская др., 65,
  • Луценко, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штильова, 2-118,
  • пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Выбор редакции: Тепло в доме или в платежке? Опыт одесситов и советы, как пережить отопительный сезон

Работы до 19.00:

  • Котляревского, 5-34,
  • Крашевского, 36-52,
  • Мациевской, 41-60,
  • Трусовская, 39-60.

Работы до 20.00:

  • Авангардная, 1-31,
  • Ивахненко, 71-79,
  • Летняя, 1-30,
  • Обрывистая, 1-22.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • И.Рабина, 25,
  • Е.Танцюры, 49-61,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,
  • Н.Сотни, 79-91.

Работы до 20.00:

  • Приморская, 138а,
  • Солнечная, 29,
  • пер. Приморский, 2-4,
  • просп. Свободы, 66-105.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме