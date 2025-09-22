Игра состоялась в рамках первого этапа районных спортивных соревнований «Двигайся к Победе» в селе Ставрово Окнянской громады 18 сентября. В турнире приняли участие главы громад, их заместители, старосты старостинских округов и депутаты.

Этапы игр позволят отобрать лучших, из которых будет сформирована сборная команда Одесской области для участия во Всеукраинских соревнованиях. Сборную Кодымщины возглавили секретарь городского совета Людмила Заболотная и заместитель городского головы Руслан Онуфриенко.

Кодымщину представляли шестнадцать участников, которые соревновались в различных видах спорта: футбол, дартс, шахматы и шашки, настольный теннис, бильярд.

Лучшим футболистом признан депутат городского совета Виталий Романенко, который получил грамоту. Второе и третье места завоевали староста сел Будеи и Смолянки Людмила Ясницкая и депутат Сергей Купцов. Третье место в дартсе за старостой села Пирожная Людмилой Шевчук.

– Помимо мотивационной спортивной составляющей, мероприятие глубоко патриотическое. Этим мы подтверждаем силу духа тыла, который живет борьбой, вдохновляет и объединяет во имя Победы, — отметила Людмила Заболотная.

